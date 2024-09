Brett Favre entre as figuras esportivas com doença de Parkinson

O quarterback do Hall da Fama Brett Favre revelou na terça-feira que foi diagnosticado recentemente com a doença de Parkinson. Isso o coloca entre o 1 milhão de pessoas em todo o país que vivem com a doença, de acordo com o chefe da Parkinson’s Foundation.

John L. Lehr, CEO da Parkinson’s Foundation, disse em uma declaração após o depoimento de Favre que 90.000 pessoas nos Estados Unidos serão diagnosticadas com doença de Parkinson (DP) somente neste ano. Parkinson é um distúrbio progressivo do sistema nervoso que afeta o movimento.

“Cientistas acreditam que a DP é causada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais”, disse Lehr. “Fatores ambientais podem incluir ferimentos na cabeça, exposição a pesticidas ou área de residência.”

O ator Michael J. Fox está entre os defensores mais reconhecidos da conscientização e da pesquisa sobre o Parkinson. Nos esportes, o boxeador e ativista Muhammad Ali, que morreu em 2016, tornou seu diagnóstico público em 1984, três anos após se aposentar do boxe. Outras figuras esportivas com a doença incluem o ex-jogador da NBA Brian Grant; o ciclista americano Davis Phinney; o ex-jogador de campo externo e gerente da MLB Kirk Gibson; e o ex-técnico da NHL e analista de hóquei de longa data Barry Melrose, que se aposentou da ESPN em outubro de 2023 após ser diagnosticado. O ex-apostador e apresentador do New York Giants e do New York Jets Dave Jennings morreu em 2013; e o ex-técnico da NBA Jerry Sloan morreu em 2020.

Parkinson é um distúrbio do sistema nervoso que até agora não tem cura conhecida. Os sintomas geralmente começam com tremores leves, músculos rígidos ou espasmódicos ou diminuição da capacidade de se mover rápida ou automaticamente. Pacientes no estágio inicial da doença também podem apresentar depressão, ansiedade, fadiga e problemas de memória, de acordo com a Clínica Mayo.

A doença deteriora gradualmente as células nervosas no cérebro dos pacientes, particularmente em uma área chamada substância negra, que produz dopamina, uma substância química que — além de afetar fortemente o humor — atua como um mensageiro entre o sistema nervoso e o cérebro.

Os cientistas ainda precisam determinar a causa exata dessa degeneração celular. Estudos descobriram vários fatores potenciais, incluindo predisposições genéticas raras e exposição a alguns produtos químicos, incluindo herbicidas e pesticidas. A condição afeta mais homens do que mulheres.

Além de ajudar o cérebro a controlar o corpo por meio do sistema nervoso, a dopamina também desempenha um papel em auxiliar a memória, o sono e a concentração. É mais conhecida por regular o humor e dar ao cérebro sentimentos de motivação, satisfação e prazer geral. Além dos sintomas físicos, os pacientes de Parkinson podem relatar distúrbios do sono e declínio cognitivo.

Como a causa do Parkinson ainda não foi descoberta, os especialistas médicos não têm uma maneira segura de prevenir a doença. No entanto, alguns estudos relacionaram exercícios aeróbicos regulares e consumo de cafeína como atividades associadas a menor risco. Os sintomas geralmente não aparecem até que cerca de 80% das células nervosas afetadas tenham se deteriorado, de acordo com a American Association of Neurological Surgeons.

A idade média dos pacientes no diagnóstico é 60, de acordo com Johns Hopkins, e diagnósticos em pessoas com menos de 50 anos são raros. Aos 54, Favre é relativamente jovem, mas não sem precedentes.

No entanto, ter múltiplas concussões — que Favre relatou ter sofrido em campo — foi associado a um risco aumentado de Parkinson. Um estudo de 2020 publicado no periódico Family Medicine and Community Health descobriu que uma única concussão de baixo impacto aumentou o risco de um paciente desenvolver Parkinson em 57% e que múltiplas concussões podem agravar o perigo.

O Dr. Michael Okun, neurologista da University of Florida Health, disse que múltiplas concussões e aquelas recebidas em curta sucessão podem mais que dobrar o risco de desenvolver Parkinson mais tarde na vida, junto com outros problemas causados ​​por lesões cerebrais contínuas. Okun tratou Muhammad Ali e observou que a carreira do falecido boxeador o colocou em sério risco.

Encefalopatia traumática crônica (CTE) também está associada ao Parkinson. Embora as duas condições funcionem de forma diferente — diferentemente das enzimas que atacam a dopamina no Parkinson, a CTE é caracterizada por proteínas tau — há similaridades na causa e no efeito.

“Eles são ligeiramente diferentes, mas há claramente sobreposição em alguns dos sintomas e em termos do fator de risco de ter concussões repetidas ou outros traumas na cabeça”, disse a médica e jornalista médica Dra. Céline Gounder à ESPN.

Mas os médicos estão ainda mais preocupados com os riscos químicos. Algumas toxinas foram associadas ao risco de Parkinson muito além do que foi observado em pacientes com histórico de múltiplas concussões, disse Okun, incluindo aquelas usadas em lavagem a seco e paisagismo. Se fatores ambientais contribuíram para o diagnóstico de um jogador de futebol, os pesticidas pulverizados em campos de futebol podem ser tão ou mais relevantes para a doença quanto a aspereza do jogo.

Quando Favre testemunhou no congresso na terça-feira, ele caracterizou um tratamento medicamentoso para concussão como “tarde demais” para ajudá-lo. Embora não haja cura conhecida para o Parkinson, avanços médicos recentes têm evitado com sucesso os piores sintomas em alguns pacientes por meses ou anos. Táticas comuns empregadas por neurologistas incluem vários medicamentos destinados a bloquear as enzimas que quebram a dopamina que o cérebro produz, bem como medicamentos para ajudar a controlar espasmos e tremores involuntários.

Os médicos também podem prescrever carbidopa-levodopa, que é uma combinação de substâncias químicas que entram no cérebro e se convertem em dopamina. No entanto, a eficácia pode se deteriorar com o tempo e deixar os pacientes buscando outras opções. Um desses tratamentos são os agonistas da dopamina, que em vez de realmente se tornarem dopamina no cérebro, servem para imitar seus efeitos.

“Quando você ouve essas quatro palavras, ‘Você tem doença de Parkinson’, isso não deveria ser o fim da conversa”, disse Okun à ESPN. “Existem tantos tratamentos excelentes para isso, e temos pessoas que vivem com a doença de Parkinson há 10, 20, 30 anos — vivendo bem.”

Favre tinha subido ao banco dos réus perante o House Ways and Means Committee para testemunhar sobre a reforma do bem-estar. A Prevacus, uma empresa que trabalhava em um medicamento para mitigar os efeitos de ferimentos repetidos na cabeça, tinha recebido quase US$ 2 milhões em dinheiro do bem-estar. O fundador da Prevacus, Jacob VanLandingham, declarou-se culpado em julho de fraude eletrônica depois que auditorias estaduais do Mississippi revelaram que parte do dinheiro do bem-estar que ele havia destinado ao medicamento na verdade foi para cobrir dívidas de jogo. Documentos mostram que Favre investiu mais de US$ 800.000 na empresa e pressionou autoridades governamentais por mais financiamento. Ele era o principal investidor da Prevacus.