Brett Favre recebeu o diagnóstico de Parkinson em janeiro

O ex-quarterback da NFL Brett Favre disse que foi diagnosticado com doença de Parkinson em janeiro, após consultar cinco médicos.

Em uma entrevista publicada pelo TMZ Sports na quarta-feira, um dia após revelar sua condição em uma audiência no Congresso sobre a reforma da previdência, Favre disse que procurou atendimento médico após apresentar sintomas leves.

“[The doctors] todos disseram a mesma coisa, se não está na sua família, e não há nenhum de nenhum dos lados da minha família, então a primeira coisa que olhamos é traumatismo craniano”, disse Favre ao TMZ. “Bem, inferno, eu escrevi o livro sobre traumatismo craniano.”

O TMZ relatou que Favre falou com o veículo em agosto sobre “vários tópicos de futebol”, mas pediu ao veículo para não relatar seu diagnóstico na época. O TMZ recebeu permissão de Favre depois que ele próprio revelou o diagnóstico na terça-feira, enquanto testemunhava em uma audiência do House Ways and Means Committee sobre a reforma do bem-estar.

Favre disse em uma entrevista de 2018 que acredita que pode ter sofrido mais de 1.000 concussões durante sua carreira de 20 temporadas na NFL. Um estudo de 2020 descobriu que ter uma única concussão aumenta o risco de desenvolver o distúrbio degenerativo do sistema nervoso em 57% e que ter múltiplas concussões aumenta ainda mais o perigo.

Na entrevista ao TMZ, Favre disse que notou problemas no braço direito há cerca de um ano.

“Eu estava fazendo alguma coisa e percebi que meu braço direito estava preso ali”, disse Favre enquanto demonstrava como seu braço permanecia travado no lugar.

Ele também descreveu ter dificuldade para colocar o braço nas mangas de camisas e jaquetas.

“Senti meu braço, a força estava lá, mas não consegui guiá-lo”, disse ele. “E foi a coisa mais frustrante, então aqueles dois realmente meio que, eventualmente, eu fiquei tipo, você sabe que vou apenas verificar.”

Favre disse que, eventualmente, precisou usar a mão esquerda para guiar a direita ao usar uma chave de fenda.

O quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, que jogou com Favre no Green Bay Packers e o sucedeu como quarterback lá, disse na quarta-feira que a notícia do diagnóstico foi “difícil”.

“Sinto-me mal por ele e [Favre’s wife] Deanna, mas infelizmente faz parte do nosso jogo. Isso faz parte do risco de jogar, e todos nós, no fundo, sabemos que isso pode ser uma realidade em algum momento”, disse Rodgers. “Nós apenas esperamos que a medicina em algum momento possa nos alcançar e tornar os sintomas mais fáceis ou erradicar alguns desses problemas que temos.”

A revelação sobre sua saúde ofuscou o depoimento de Favre sobre os fundos de assistência social da Assistência Temporária para Famílias Carentes, no centro do extenso caso do Mississippi, no qual ele está envolvido desde 2022. Pelo menos US$ 77 milhões em fundos do TANF, destinados a famílias pobres, foram desviados para os ricos e poderosos, de acordo com uma auditoria estadual do Mississippi de 2019.

Favre é um entre dezenas de réus em um processo que busca recuperar os fundos desviados. Ele negou irregularidades e não foi acusado criminalmente. Mensagens de texto mostram que ele pediu ajuda a autoridades estaduais para garantir fundos para a Prevacus, uma empresa que fabrica um medicamento para concussão, e para uma instalação de vôlei na University of Southern Mississippi.

Favre, que nasceu, foi criado e ainda mora no Mississippi, lançou 508 passes para touchdown enquanto jogava por quatro times da NFL, incluindo os Packers, com quem venceu o Super Bowl XXXI.

O repórter do ESPN Jets, Rich Cimini, contribuiu para esta reportagem.