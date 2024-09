Brett Favre revela diagnóstico de Parkinson em audiência no Congresso

O quarterback do Hall da Fama, Brett Favre, revelou durante uma audiência no Congresso na terça-feira que foi diagnosticado recentemente com doença de Parkinson, uma doença degenerativa do sistema nervoso que faz com que partes do cérebro se deteriorem e afete os movimentos.

Falando perante o House Ways and Means Committee, Favre falou sobre a Prevacus, uma empresa que fabrica um medicamento para concussão que recebeu US$ 2 milhões em fundos de Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF). Favre foi o principal investidor da Prevacus, e mensagens de texto mostram que ele começou a pedir ajuda a autoridades estaduais para garantir fundos para a empresa em novembro de 2018.

“Infelizmente, também perdi um investimento em uma empresa que eu acreditava estar desenvolvendo um medicamento inovador para concussão que eu achava que ajudaria outras pessoas”, disse Favre durante o discurso de abertura. “E tenho certeza de que vocês entenderão por que é tarde demais para mim, porque recentemente fui diagnosticado com Parkinson. Esta também é uma causa querida ao meu coração.”

O ex-quarterback da NFL Brett Favre comparece perante o Comitê de Recursos e Meios da Câmara no Capitólio na terça-feira. Foto AP/Mark Schiefelbein

O fundador da Prevacus, Jacob VanLandingham, se declarou culpado de fraude eletrônica em julho, admitindo que usou dinheiro do bem-estar social do Mississippi para pagar dívidas de jogo e outras dívidas.

Favre falou sobre seu envolvimento em um caso de assistência social no Mississippi. Pelo menos US$ 77 milhões em fundos do TANF, destinados a famílias pobres, foram desviados para os ricos e poderosos, de acordo com uma auditoria estadual do Mississippi de 2019.

Quando perguntado em uma entrevista de 2018 sobre quantas concussões ele sofreu, Favre, 54, disse que sabe de apenas “três ou quatro”, mas acredita que pode ter sofrido mais de 1.000 concussões durante sua carreira de 20 temporadas na NFL.

“Quando você tem zumbido nos ouvidos, vendo estrelas, isso é uma concussão”, Favre disse ao programa “Today”. “E se isso é uma concussão, eu tive centenas, talvez milhares, ao longo da minha carreira, o que é assustador.”