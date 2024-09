Brett Favre testemunhará em audiência do Congresso sobre reforma da previdência

O ex-quarterback da NFL Brett Favre testemunhará durante uma audiência no Congresso sobre a necessidade de uma reforma da assistência social na terça-feira, confirmou o diretor de comunicações do comitê de Recursos e Meios da Câmara à ESPN na quarta-feira.

O site do comitê lista a audiência como “Reformando a Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF): O Uso Indevido de Fundos de Bem-Estar Social pelos Estados Deixa Famílias Pobres para Trás”.

Os fundos do TANF estão no centro do amplo caso de assistência social do Mississippi, no qual Favre está envolvido desde 2022. Pelo menos US$ 77 milhões em fundos do TANF, destinados a famílias pobres, foram desviados para pessoas ricas e poderosas, de acordo com uma auditoria estadual do Mississippi.

Favre é um entre dezenas de réus em um processo civil que busca recuperar os fundos desviados. Ele negou irregularidades e não foi acusado criminalmente.

O diretor de comunicações da House Ways and Means, JP Freire, não deu mais detalhes sobre a aparição programada de Favre. Um porta-voz de Favre não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Favre pode enfrentar perguntas do comitê sobre o que ele sabia sobre a origem do dinheiro para uma academia de vôlei em sua alma mater, a Universidade do Sul do Mississippi, bem como sobre a Prevacus, uma empresa que desenvolve um medicamento para concussão na qual Favre era o principal investidor externo e acionista.

Mensagens de texto tornadas públicas em processos judiciais mostram que Favre pressionou autoridades estaduais para obter financiamento para a instalação de vôlei durante o tempo em que sua filha estava no time. A fundação atlética da universidade recebeu US$ 5 milhões em fundos do TANF. Favre doou US$ 1,4 milhão de seu próprio dinheiro para construir a instalação.

Mensagens de texto também mostram Favre pedindo ajuda a autoridades estaduais para garantir fundos para a Prevacus, que recebeu US$ 2 milhões em fundos do TANF. O fundador da Prevacus, Jacob VanLandingham, declarou-se culpado de fraude eletrônica em julho, admitindo que usou dinheiro do bem-estar do Mississippi para pagar dívidas de jogo e outras dívidas.

Favre também recebeu US$ 1,1 milhão de fundos do TANF por discursos que o auditor estadual diz que Favre nunca fez. Ele eventualmente pagou o dinheiro de volta, mas o auditor exigiu que ele também pagasse US$ 228.000 em juros.

O Punchbowl News foi o primeiro a relatar a presença de Favre na audiência.