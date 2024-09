Brewers conquistam terceiro título da National League Central em quatro anos

MILWAUKEE — O Milwaukee Brewers se tornou o primeiro time da liga principal a conquistar um campeonato de divisão na quarta-feira, ao garantir seu terceiro título da National League Central nos últimos quatro anos.

A derrota do Chicago Cubs por 5 a 3 para o Oakland Athletics permitiu que os Brewers conquistassem o título da divisão.

O vestiário dos Brewers esvaziou com um eliminado para ir no nono inning em Chicago, algumas horas antes do primeiro arremesso programado de Milwaukee contra a Filadélfia. Uma comemoração abafada pôde ser ouvida após o último eliminado quando os Brewers ganharam títulos de divisão consecutivos pela primeira vez em 42 anos.

Os Brewers puderam comemorar muito mais tarde na terça-feira, quando venceram os Phillies por 2 a 1 com uma rebatida simples de Jake Bauers.

O técnico do Milwaukee, Pat Murphy, disse que assistiu aos últimos outs do jogo dos Cubs com o veterano apresentador dos Brewers, Bob Uecker, de 90 anos.

“Estávamos fazendo nosso show e eu assisti com ele”, disse Murphy. “O que é melhor do que isso? Incrível.”

Isso marca a sexta vaga dos Brewers na pós-temporada nos últimos sete anos — uma conquista notável para um time que chegou aos playoffs apenas duas vezes em um período de 35 anos, de 1983 a 2017.

Mas essa caminhada até os playoffs foi um pouco diferente das demais.

“Ninguém quer que seja fácil, vamos ser honestos”, disse o primeira base Rhys Hoskins. “Todos que estão naquela sala prezam desafios. O primeiro desafio [is] para baixo. Obviamente temos mais alguns pela frente. Estamos animados com isso.”

Embora os Brewers tenham se acostumado a superar as expectativas da pré-temporada, as probabilidades pareciam estar contra eles ainda mais do que o normal neste ano.

Craig Counsell, o gerente mais vitorioso da história do Brewers, foi para o rival Cubs. Corbin Burnes, o vencedor do prêmio NL Cy Young de 2021, foi negociado com o Baltimore Orioles.

O destro duas vezes All-Star Brandon Woodruff não arremessou o ano todo enquanto se recuperava de uma cirurgia no ombro, e o duas vezes NL Reliever of the Year Devin Williams ficou de fora da primeira metade da temporada por causa de fraturas por estresse nas costas.

O outfielder All-Star Christian Yelich e os arremessadores Wade Miley e Robert Gasser sofreram lesões que encerraram sua temporada.

Nada disso importava.

“Você pode fazer tudo isso conosco, mas ainda é sobre pessoas, e você não tem ideia do que é o melhor delas”, disse Murphy. “Esses caras não sabem o que é o melhor delas e não sabiam o que era o melhor delas e ainda não sabem. Mas eles sabem de uma coisa: se unir, competir, ser duvidado é algo que pode te lançar para um campeonato.”

Os Brewers assumiram o primeiro lugar definitivamente no final de abril e nunca olharam para trás. Agora, eles ganharam títulos de divisão consecutivos pela primeira vez desde 1981-82. Aquela temporada de 1982 marcou a única aparição de Milwaukee na World Series, que terminou com uma derrota de sete jogos para o St. Louis Cardinals.

“Estávamos todos meio que descartados, certo?” Yelich disse. “Então isso torna este meio especial porque encontramos um jeito. Enfrentamos muita adversidade. Acreditávamos uns nos outros. Nós nos unimos como um grupo e fizemos.”

Os Brewers se beneficiaram da liderança de Murphy, que foi técnico de banco de Counsell desde 2016. Em vez de seguir Counsell para Chicago, Murphy ficou em Milwaukee e teve sua primeira oportunidade de tempo integral como técnico da liga principal duas semanas antes de seu aniversário de 65 anos. A única experiência anterior de Murphy como técnico da MLB foi como técnico interino com San Diego em 2015.

Murphy manteve o vestiário solto enquanto guiava um time que não sofreu mais do que três derrotas consecutivas em nenhum momento desta temporada. Os Brewers são o único time que não teve uma sequência de derrotas de pelo menos quatro jogos.

“Eles superaram as expectativas em todos os aspectos”, disse Murphy.

Os Brewers obtiveram sucesso com o que Murphy chama de abordagem de “todos no convés”.

Milwaukee teve 17 arremessadores diferentes começando jogos nesta temporada (apenas o Miami Marlins e o Los Angeles Angels tiveram mais). Doze arremessadores diferentes do Brewers conseguiram um save, apenas dois a menos do recorde de 14 estabelecido pelo Tampa Bay Rays de 2021. Milwaukee entrou na quarta-feira com uma ERA de 3,65 que ficou em quarto lugar nas principais ligas.

Ofensivamente, os Brewers entraram na quarta-feira classificados em quarto lugar no total de corridas marcadas (733) e 11º em OPS (.735), depois de terminarem em 17º em corridas (728) e 23º em OPS (.704) no ano passado.

Yelich liderava a NL em média de rebatidas (.315) e porcentagem de base (.406) antes que problemas nas costas encerrassem sua temporada no final de julho. William Contreras se tornou um dos melhores catchers rebatedores do jogo. Willy Adames é o primeiro shortstop do Brewers a ter uma temporada de 30 home runs e 100 RBI, algo que nem mesmo o membro do Hall da Fama Robin Yount conseguiu em Milwaukee.

Jackson Chourio, que só completará 21 anos na próxima primavera, é o jogador mais jovem a rebater 20 home runs e roubar 20 bases em uma temporada.

“É exatamente disso que você, como competidor, quer fazer parte, certo?”, disse Hoskins. “Não necessariamente parecia exatamente do jeito que alguns de nós pensávamos, mas o legal é que ainda conseguimos encontrar maneiras de fazer o trabalho.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.