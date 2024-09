Brian Kelly critica após derrota “inaceitável” do LSU Tigers

LAS VEGAS — Brian Kelly bateu o punho esquerdo na mesa da coletiva de imprensa com tanta força que sua garrafa de água quase caiu.

Depois que o número 13 LSU manteve uma vantagem de quatro pontos faltando pouco menos de seis minutos para o fim da temporada e perdeu por 27 a 20 para o número 23 USC na noite de domingo, Kelly não se conteve ao discutir suas frustrações.

“Tivemos alguns caras jogando duro hoje à noite e estamos sentados aqui de novo, estamos sentados aqui de novo falando sobre as mesmas coisas!” Kelly disse enquanto batia na mesa. “Sobre não finalizar quando você tem um oponente em posição de acabar com eles. Mas o que estamos fazendo na lateral é sentir como se o jogo tivesse acabado.”

Kelly disse que esta é a primeira vez durante sua gestão na LSU que ele fica “bravo” com seu time e acrescentou que falta um “instinto assassino”.

“Estou tão bravo com isso que preciso fazer algo a respeito. Não estou fazendo um trabalho bom o suficiente como treinador”, disse Kelly. “Preciso treiná-los melhor porque é inaceitável que não tenhamos encontrado uma maneira de vencer este jogo de futebol. É ridículo. É loucura.”

Apesar de totalizar 421 jardas de ataque e controlar o tempo de posse em seis minutos, o time de Kelly falhou em capitalizar. Seu primeiro drive do jogo viajou 74 jardas em 13 jogadas em mais de sete minutos, mas resultou em zero pontos. Embora tenham ficado para trás na maior parte do primeiro tempo, a LSU conseguiu assumir a liderança duas vezes no terceiro quarto.

“Infelizmente, está claro que, quando nos levantamos em um jogo, não sabemos como lidar conosco mesmos”, disse Kelly. “Você tem que afastar os times. Tivemos uma oportunidade de afastar esse time. Ficamos complacentes, cometemos mais erros quando estamos na frente em vez de ter, você sabe, um foco melhor e um instinto assassino de olhos de aço. Isso é decepcionante.”

Para o ponto de Kelly, os Tigers tiveram 10 penalidades para 99 jardas contra seis dos Trojans e algumas ocorreram em momentos cruciais. Na jogada vencedora do jogo da USC, uma penalidade de mira em LSU colocou os Trojans dentro da red zone, onde eles pontuaram prontamente com oito segundos restantes.

Não foram apenas as penalidades que colocaram a LSU em posição de ficar aquém. O jogo terrestre dos Tigers também teve dificuldades. No início da semana, o jogador de linha ofensiva da LSU, Will Campbell, disse que os Tigers correriam com a bola contra os Trojans.

“Isso não é algo que estamos tentando manter em segredo”, disse Campbell na terça-feira. “Estou dizendo a todos agora mesmo. Vamos correr com a bola.”

No final da noite, no entanto, a LSU tinha apenas 117 jardas no chão e teve que contar com o quarterback Garrett Nussmeier para abastecer o ataque. Nussmeier quase conseguiu, lançando para mais de 300 jardas e dois touchdowns, mas depois de marcar o TD da vitória no terceiro quarto, o ataque da LSU estagnou e permitiu que a nova defesa da USC sob o comando do coordenador D’Anton Lynn mantivesse os Trojans no jogo com várias paradas importantes de terceira descida.

“Eles tinham todo o direito de estar confiantes”, disse Lincoln Riley sobre a linha ofensiva da LSU. “Mas nós também. Nós simplesmente não falamos sobre isso na mídia.”

Das 13 terceiras descidas que os Tigers enfrentaram, eles converteram uma primeira descida apenas cinco vezes. Depois que eles marcaram um touchdown de vantagem no terceiro quarto, os quatro próximos drives da LSU resultaram em dois punts, um field goal e uma interceptação de Nussmeier que selaram o resultado.

“Para sermos o tipo de time de futebol que eu quero, temos que eliminar os erros tolos”, disse Kelly. “Finalmente, temos que ser capazes de jogar um com o outro muito melhor.”