Britney Spears continuará a pagar pensão alimentícia após o aniversário de 18 anos de Jayden

Feliz aniversário, Jayden James!!! É hora de comemorar, tanto a sua idade adulta quanto a pensão alimentícia real de Britney Spears não terminará neste dia especial.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… a ordem original de pensão alimentícia na Britney/Kevin Federline o divórcio previa que o pagamento de pensão alimentícia cessasse no aniversário de 18 anos de Jayden, o filho mais novo, OU quando ele terminar o ensino médio, O QUE FOR MAIS TARDE. Soubemos que Jayden se formará no ensino médio no Havaí em novembro – é uma formatura antecipada – então os pagamentos de pensão alimentícia continuarão até então. Isso significa que Britney fará os pagamentos em outubro e novembro, e então tudo para.

Disseram-nos que o pedido original de pensão alimentícia era de US$ 20.000 por mês. Mas, em 2018, subiu para US$ 40 mil por mês, em parte porque Kevin tinha filhos o tempo todo e havia despesas adicionais à medida que as crianças cresciam.

Nossas fontes nos disseram no mês passado que Britney e companhia. decidiu cortar a pensão alimentícia pela metade, sem avisar o pessoal de Kevin. Isso desencadeou um conflito jurídico, onde a equipe de Kevin argumentou que, se acabassem no tribunal, o juiz daria a Kevin muito mais da metade, porque ele ainda tem uma série de despesas fixas. No final, fomos informados de que eles concordaram com o mês de US$ 20 mil, mas Britney também pagou a Kevin uma quantia significativa de dinheiro para compensar essas despesas fixas.

Como dissemos, o mês de US$ 20 mil continuará até novembro.