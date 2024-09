Britney Spears grita aniversários dos filhos e diz que interrompeu as pessoas que jogavam jogos mentais

Britney Spears está gritando para seus filhos, desejando-lhes um feliz aniversário no mês… logo após postar sobre como ela teve que interromper as pessoas por jogarem jogos mentais.

A cantora e compositora acessou o Instagram no sábado para compartilhar várias postagens… incluindo uma homenagem a seus dois filhos – Jayden que completou 18 anos na quinta-feira, embora Brit continue pagando pensão alimentícia até novembro e Sean que completou 19 anos hoje.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Parece que os meninos ainda estão do lado bom da mãe… o que não é o caso de todos – porque logo antes de compartilhar essas fotos para os filhos, ela compartilhou uma postagem seminua com uma legenda sobre as pessoas que ela cortado este ano.