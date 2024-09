Brittany Cartwright revela o trabalho cosmético que ela fazia antes do divórcio de Jax Taylor

Brittany Cartwright queria parecer e sentir-se melhor antes de encerrar seu casamento com Jax Taylor … passando por um grande procedimento cosmético antes que todos os olhos estivessem voltados para ela novamente.

Estrela de “The Valley” confirmada Correio Diário que ela passou pela remoção de gordura AirSculpt e endurecimento da pele na primavera, pois queria ter um “corpo de vingança” nos meses de verão.

Como disse Brittany… ela queria “ficar bem” depois de se separar do marido – antes de pediu o divórcio – em meio a um ano tumultuado.

Ela acrescentou … “Quero estar no meu melhor. Queria recuperar meu brilho.”

De acordo com Brittany, ela passou pelo procedimento de 2 horas no fim de semana do Memorial Day … esclarecendo que o trabalho foi feito principalmente em seu estômago.

Ela continuou… “Queria ajuda para contornar a parte inferior do abdômen porque depois que tive meu filho Cruz, minha barriga nunca mais foi a mesma… Agora estou menor e me sinto ótima com isso”.

Brittany comparou o procedimento à lipoaspiração… dizendo que é diferente, é esculpir o corpo – tira gordura e aperta a pele com um único tratamento.

A personalidade da Bravo, que já passou por um aumento dos seios e uma lipoaspiração sob o queixo, “não ficou muito nervosa” com o procedimento … mas observou que a recuperação de seu último trabalho durou cerca de 6 meses.

No entanto, ela disse que a dor não era tão forte… comparando-a com a dor após um treino intenso.

Brittany também tem trabalhado em sua saúde interna … reservando um tempo para se curar de seu grande rompimento com Jax, com quem ela pensou que passaria “para sempre”.

Como o TMZ relatou anteriormente… Brittany pediu o divórcio após 5 anos de casamento, após se separar da estrela de “Vandperum Rules” no início do ano. Jax procurou tratamento de saúde mental em meio à separação… mais tarde revelando que ele havia sido diagnosticado com TEPT e transtorno bipolar.

Os cônjuges separados são atualmente co-pais de seu filho de 3 anos, cruze permanecem co-estrelas na 2ª temporada de “The Valley”.