Brittany Mahomes celebra o crescimento da família com uma adição única que não é o que você pensa

Brittany Mahomes está abraçando a vida familiar com uma nova abordagem! Recentemente, ela apresentou uma encantadora estrela do mar rosa para seu aquário domésticocompartilhando sua excitação nas redes sociais. Em 11 de setembro, ela postou uma foto com a estrela do mar, com a legenda: “Nossa nova adição legal ao nosso aquáriojunto com um emoji de olhos de coração.

O vibrante aquário azul não abriga apenas estrelas-do-mar; ele também exibe uma variedade de peixes, incluindo um impressionante peixe-cirurgião-azul, e é decorado com grandes pedras.

Brittany Mahomes parecendo muito cansada e com falta de ar

Como Brittany e seu marido, Patrick Mahomes, se preparam para a chegada do terceiro filho, a família continua crescendo. Eles já são pais de filha Sterling Skye de três anos e filho Bronze de quase dois anos. A alegria do casal é palpável, e fica claro que eles estão animados em expandir a família.

Os Mahomes foram vistos recentemente curtindo o Final do US Open juntosonde Brittany compartilhou um momento doce no Instagram. Em sua postagem, ela carinhosamente chamou Patrick de “My Honey Deuce”, destacando seu relacionamento próximo. É emocionante vê-los tirar um tempo um para o outro em meio às suas agendas ocupadas.

Patrick apoia a decisão da esposa

Em uma nota diferente, Patrick expressou seu desejo de manter suas opiniões políticas privadas. Depois que Brittany supostamente curtiu uma postagem relacionada a Donald Trump, ele esclareceu: “Não quero apoiar um candidato“Isso mostra sua intenção de manter um limite entre suas vidas pessoais e a esfera política, o que é especialmente crucial na atmosfera tensa de hoje.

As atualizações recentes de Brittany nos dão um vislumbre adorável do calor e da felicidade da família Mahomes. De seu novo amigo aquático ao amor que eles compartilham, é evidente que eles estão saboreando cada momento juntos.

As últimas postagens de Brittany Mahomes refletem o crescimento de sua família e o amor que os cerca. A nova estrela do mar acrescenta um elemento divertido às suas vidas, enquanto as interações afetuosas do casal nos lembram da importância dos laços familiares. Enquanto eles aguardam ansiosamente para receber seu terceiro filho, fica claro que sua casa está cheia de amor e expectativa pelo futuro.