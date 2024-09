Brittany Mahomes sob fogo enquanto Jemele Hill zomba dela com meme viral

Brittany Mahomes simplesmente não consegue ter uma folga. Desde que ela curtiu uma postagem pró-Donald Trump, os holofotes estão sobre ela, e não de uma maneira boa. Para piorar as coisas, Jemele Hill vem jogando sal na ferida.

Durante a recente noite de debate nos Estados Unidos, parecia que todos estavam online, defendendo apaixonadamente seu candidato preferido, independentemente do que estivesse realmente acontecendo. Essa intensa atmosfera política empurrou Mahomes para os trending topics enquanto Kamala Harris e Donald Trump se enfrentavam.

Brittany Mahomes deixada de fora enquanto estava ao lado de Taylor Swift e Travis Kelce

Antigo Âncora da ESPN Jemele Hill começou postando um meme do punho de Arthur nas redes sociais com a mensagem: “Brittany Mahomes agora mesmo“Foi uma referência clara ao debate e uma implicação de que Mahomes não estava satisfeito.

No meio de tudo isso, houve um burburinho sobre uma aparente tensão entre Taylor Swift e Brittany Mahomes. Tudo começou durante a abertura da NFL Ravens-Chiefs, onde as pessoas notaram algo interessante entre os dois. Houve relatos sobre por que eles não se sentaram juntos no jogo de abertura dos Chiefse os fãs estão aparentemente chateados com a última decisão de Swift envolvendo Mahomes.

Mahomes responde à sombra de Jemele Hill nas redes sociais

Apesar de estar envolvida em controvérsia por supostamente curtir uma das postagens de Donald Trump no Instagram, Mahomes continuou a mostrar seu apoio ao ex-presidente. Embora ela supostamente tenha curtido a postagem, ela pareceu reforçar sua posição nas redes sociais, enfrentando seus “haters” e ganhando elogios do próprio Trump. Ele até se referiu a ela e seu parceiro, o quarterback do KC Chiefs, Patrick Mahomes, como um “ótimo casal” e expressou sua expectativa de vê-los no Super Bowl.

Toda essa situação levou muitos a especular sobre o status de sua amizade com Taylor Swift. Enquanto Mahomes se alinhava abertamente com Trump, Swift permaneceu notavelmente em silêncio sobre política… até a noite passada, quando ela apoiou Kamala Harris.

No meio de todo esse drama, está claro que Mahomes está enfrentando o escrutínio público e possivelmente alguma tensão em seus relacionamentos. A situação é complicada, e é compreensível que as pessoas estejam curiosas sobre como tudo vai se desenrolar.

No final, é um lembrete de que, no mundo de hoje, até mesmo uma simples ação de mídia social pode ter consequências de longo alcance. Enquanto Mahomes navega neste momento desafiador aos olhos do público, ainda não se sabe como isso impactará sua vida pessoal e profissional.