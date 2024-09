Brooke Mueller joga tênis após ser revelada ligação com a investigação de Matthew Perry

Brooke Muller chegou à quadra de tênis com muita energia esta semana… depois de um período difícil recentemente, com o nome dela envolvido em Mateus Perry está ligando para investigação de morte.

Brooke era toda sorrisos, servindo ases e luz do sol – seu avistamento veio depois nós revelamos ela estava em uma clínica de reabilitação ao mesmo tempo que Matthew Perry e Jasveen Sangha – Também conhecida como “Ketamine Queen” – a mulher que supostamente vendeu a dose fatal para a estrela de “Friends”.

Sangha está entre 5 carregado em conexão com a morte de Perry, incluindo 2 médicos.

Como informamos, quando Brooke estava na reabilitação em março, as autoridades apareceram com um mandado de busca e capturaram seu computador e telefone, tudo parte da investigação sobre a morte de Perry.

Ela cooperou com as autoridades, o que levou à acusação de sua melhor amiga Eric Fleming – ele já fez um acordo judicial.

