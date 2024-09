Brooks Nader e Gleb Savchenko são flagrados se beijando nos bastidores de ‘DWTS’

Brooks Nader dar Gleb Savchenko terá dificuldade em dançar em torno de sua última demonstração de afeto … os parceiros de “Dancing with the Stars” foram vistos se beijando nos bastidores.

Confira… a modelo dá um beijo na boca do parceiro de dança e novamente na bochecha dele, enquanto espera nos bastidores da competição de dança. Gleb parece não se incomodar com o carinho de Brooks, segurando suas mãos e esfregando suas costas… tudo isso enquanto os membros da tripulação observam.

A filmagem foi claramente tirada do episódio de terça-feira à noite da série de competição … Brooks e Gleb estão vestindo as mesmas roupas que vestiram em sua rotina de passos rápidos na Noite do Oscar.