Brown, da UNC, assume a culpa, mas diz que não tem planos de renunciar após derrota esmagadora

Mack Brown disse à ESPN no sábado que não vai renunciar após uma cena emocionante no vestiário com seus jogadores após a vergonhosa derrota da Carolina do Norte por 70 a 50 para James Madison, que está apenas em sua terceira temporada como uma escola FBS.

Brown, um membro do Hall da Fama do Futebol Americano Universitário, disse que disse aos jogadores que a culpa era dele e que se afastaria se não conseguisse consertar as coisas. Os 70 pontos foram os maiores já sofridos pelos Tar Heels, que caíram para 3-1.

Escolhas do editor

“Não vou pedir demissão. Voltarei ao trabalho na segunda-feira”, disse Brown à ESPN.

Brown, 73, está em sua sexta temporada na Carolina do Norte. Ele disse à ESPN que estava ciente de alguns relatórios e que mensagens em vestiários emocionais podem ser mal interpretadas, mas foi inflexível que não vai se aposentar.

Brown levou a UNC a recordes de vitórias em quatro de suas cinco temporadas. Os Tar Heels venceram oito jogos na temporada passada e nove na temporada anterior, quando terminaram em primeiro na Divisão Costeira da ACC. Brown ficou no Texas por 16 temporadas e venceu um campeonato nacional em 2005 e jogou por outro em 2009. Ele renunciou sob pressão após a temporada de 2013 e, após uma pausa como treinador, retornou em 2019 para a Carolina do Norte para sua segunda passagem em Chapel Hill. Brown foi o treinador da Carolina do Norte de 1988 a 1997.

Os Tar Heels viajam para enfrentar o rival Duke no próximo sábado.