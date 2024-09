Browns DE Myles Garrett lidando com a mesma lesão em ambos os pés

BEREA, Ohio — O ala defensivo do Cleveland Browns, Myles Garrett, disse que está lidando com a mesma lesão nos dois pés e vai jogar, mas pode precisar de um procedimento no futuro.

“Não se sinta 100%, mas sinta-se bem o suficiente para ir lá e fazer a diferença”, disse Garrett na sexta-feira.

Garrett, o atual Jogador Defensivo do Ano da NFL, não treinou na quarta ou quinta, mas voltou a treinar na sexta. Ele não foi listado com status de jogo para a partida de domingo com o New York Giants e o técnico do Browns, Kevin Stefanski, disse que Garrett “parecia ele mesmo” no treino.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Garrett apareceu no relatório de lesões com um problema no pé na semana passada, mas jogou na vitória dos Browns sobre o Jacksonville Jaguars, registrando um strip sack no jogo. Garrett tirou algumas jogadas da vitória, mas disse após o jogo que continuaria jogando apesar da lesão.

“Nós falamos sobre [surgery after the season] mas isso é algo sobre o qual falaremos mais adiante”, disse Garrett. “O problema em si é algo com o qual provavelmente terei que lidar pelo tempo que eu acabar jogando. Então, é sobre administrar isso e jogar com isso.”

Garrett também esclareceu que a doença é uma lesão em ambos os pés que pode exigir controle da dor.

Quando perguntado se a lesão persistirá durante toda a temporada, Garrett disse: “Espero que não. Espero que nas próximas semanas ela continue a melhorar até que não seja mais algo que me incomode tanto quanto antes.”

Em dois jogos, Garrett tem dois sacks, ambos com fumbles forçados.