Buffalo Bills derrotam Dolphins pela quinta vitória consecutiva sobre Miami

MIAMI GARDENS, Flórida — O Buffalo Bills conquistou mais uma vitória sobre o Miami Dolphins na noite de quinta-feira, usando três corridas para touchdown no primeiro tempo de James Cook e duas interceptações de Ja’Marcus Ingram para derrotar os Dolphins por 31 a 10 no Hard Rock Stadium.

A derrota não foi a maior preocupação de Miami, no entanto, já que o quarterback Tua Tagovailoa sofreu uma concussão no final do terceiro quarto. Tagovailoa foi imediatamente descartado após uma noite em que lançou três interceptações — uma das quais Ingram retornou para um touchdown no terceiro quarto. Agora, os Dolphins enfrentam um futuro incerto ao avaliar Tagovailoa, que teve problemas de concussão no passado.

Aqui estão as coisas mais importantes que você precisa saber sobre os jogos de quinta-feira à noite para ambas as equipes:

Foto AP/Rebecca Blackwell

Durante boa parte da carreira de Josh Allen, ele foi o principal fornecedor de touchdowns corridos dos Bills. Não foi o caso na quinta-feira à noite, em uma vitória declarada da AFC East.

Enquanto Allen lidava com uma lesão na mão esquerda sofrida em uma corrida de touchdown — ou salto, mais especificamente — na Semana 1, Cook teve a noite de sua carreira, já que seus três touchdowns ajudaram a guiar os Bills para uma vitória decisiva sobre os Dolphins. Em apenas um jogo, Cook igualou seu total de touchdowns corridos da temporada passada e da temporada anterior (dois em cada).

O primeiro touchdown de Cook na noite veio no primeiro drive do jogo — após a primeira de duas interceptações de Ingram — em um passe para touchdown de 17 jardas de Allen. O segundo foi um touchdown de 1 jarda no segundo quarto, e o terceiro veio na jogada ofensiva seguinte de Buffalo, quando Cook correu 49 jardas intocado para a end zone para colocar os Bills em vantagem por 24 a 7. Desde que a ESPN começou a rastrear jardas antes do contato em 2006, Cook é o sétimo jogador com um touchdown intocado de 49 jardas ou mais. Todos os seus touchdowns aconteceram no primeiro tempo.

O time terminou com 108 jardas terrestres, com Cook sendo responsável pela maioria delas, terminando com 11 tentativas para 78 jardas, além de uma recepção.

O coordenador ofensivo Joe Brady continua dando ênfase à corrida com a bola, enquanto Allen terminou o jogo completando 13 de 19 passes para 139 jardas e um touchdown.

É um novo elenco de personagens em torno de Allen na sala dos wide receivers, mas esse ataque mostrou desde cedo que pode marcar pontos e aproveitar oportunidades.

Desempenho mais surpreendente: Os Bills tiveram sucesso com reservas defensivas no passado, mas Ingram fez uma declaração absoluta nos dois primeiros jogos da temporada. O técnico Sean McDermott disse que Ingram teria sido um arranhão saudável na Semana 1 se o defensive end Dawuane Smoot não estivesse machucado, mas em vez disso Ingram jogou no pacote dime do time depois que o corner nickel Taron Johnson machucou o antebraço e Cam Lewis mudou para nickel e defendeu a jogada de encerramento do jogo. Contra os Dolphins, Ingram – um agente livre não selecionado da Universidade de Buffalo em 2022 que passou as duas temporadas anteriores no time de treino dos Bills – deu um show com duas interceptações, incluindo uma pick-six. Mesmo quando Johnson retornar, Ingram deve ter ainda mais oportunidades.

Jogo fundamental: Com 10 a 7, no quarto drive dos Bills, quando o time realmente começou a se soltar. Na terceira e 12 da linha de 34 jardas de Miami, Allen esperou no pocket, então correu para a direita e desarmou um passe de 33 jardas em seu corpo para o running back Ty Johnson. O passe impressionante preparou um touchdown de 1 jarda de Cook na jogada seguinte, dando aos Bills uma vantagem de dois dígitos da qual o time nunca mais olhou para trás.

Descreva o jogo em duas palavras: Declaração. Qualquer dúvida sobre se a AFC East ainda passava por Buffalo, Nova York, foi eliminada com esta vitória decisiva na estrada. A vitória coloca os Bills em 20-5 contra a divisão desde 2020 e melhora o recorde de Allen sobre os Dolphins para 12-2. Quinta-feira também marcou a quinta vitória consecutiva dos Bills, incluindo pós-temporada, sobre Miami.

Tendência promissora: A defesa limitando grandes jogadas. Os Bills fizeram questão defensivamente de tentar tirar as ofensas de fazer grandes jogadas no campo, o que foi especialmente notável na quinta-feira, indo contra a velocidade que os Dolphins apresentam. Eles fizeram isso com sucesso nos dois primeiros jogos da temporada de 2024. Tagovailoa foi 0 de 4 em passes de 15 jardas no campo e 2 de 8 em lançamentos de 10 jardas no campo. Na Semana 1, o quarterback dos Cardinals, Kyler Murray, foi 0 de 6 em passes de 10 ou mais jardas aéreas. — Alaina Getzenberg

Próximo jogo: vs. Jacksonville Jaguars (19h30 horário do leste dos EUA, segunda-feira, 23 de setembro)

Foto AP/Rebecca Blackwell

Um pesadelo.

Não há outra maneira de descrever a derrota dos Dolphins para os Bills.

Eles não só perderam pela 10ª vez em seus últimos 11 confrontos com seu rival da AFC East, mas também perderam potencialmente seu quarterback por um período indeterminado. Tagovailoa sofreu uma concussão assustadora no final do terceiro quarto, depois que uma pancada no capacete o manteve no chão por vários minutos enquanto os jogadores se ajoelhavam ao redor dele.

Felizmente, ele conseguiu sair do campo e, eventualmente, entrar no vestiário por conta própria. Além de um suspiro coletivo enquanto Tagovailoa se contorcia no chão após o golpe, os fãs dos Dolphins e dos Bills ficaram atordoados em um Hard Rock Stadium assustadoramente silencioso.

O histórico de concussões de Tagovailoa — duas concussões diagnosticadas durante a temporada de 2022 — provavelmente significará que ele e o time serão monitorados pelos próximos 10 dias com intenso escrutínio. O que acontece se ele passar pelo protocolo de concussão da NFL a tempo para o jogo de Miami contra o Seattle Seahawks na Semana 3? 10 dias seriam suficientes para os Dolphins se sentirem jogando com seu quarterback da franquia recentemente coroado após mais uma lesão na cabeça?

Talvez os Dolphins o tenham fechado por mais tempo, talvez uma temporada na reserva de lesionados? Mais tempo ainda? Correndo o risco de soar excessivamente dramático, nada está fora de questão, já que a temporada de 2024 dos Dolphins deu uma guinada grave em apenas duas semanas.

Tendência preocupante: Pela segunda vez em tantas semanas, o ataque dos Dolphins colocou um ovo no primeiro tempo. Tagovailoa lançou sua primeira interceptação da temporada no primeiro drive de Miami e lançou sua segunda dois drives depois. Isso pode dobrar como o maior buraco no plano de jogo dos Dolphins porque em ambas as interceptações, Tagovailoa estava mirando em recebedores para os quais ele não está acostumado a lançar – Grant DuBose e Robbie Chosen. A única coisa impedindo a multidão de ir para casa no intervalo foi uma performance de 78 jardas do running back De’Von Achane. Miami fez quase tudo errado que poderia em um jogo contra um time contra o qual não podia se dar ao luxo de cometer erros.

Descreva o jogo em duas palavras: Desastre total. A derrota devastadora foi dolorosa o suficiente para os Dolphins suportarem, mas Tagovailoa sofrendo a terceira concussão diagnosticada de sua carreira potencialmente coloca o restante desta temporada em risco. Considerando os eventos da temporada de 2022, o time provavelmente será colocado sob um microscópio enquanto decide como lidar com seu quarterback da franquia.

Previsão para a próxima semana: O único ponto positivo da derrota de quinta-feira foi o desempenho de Achane. Ele assumiu um papel de destaque na ausência de Raheem Mostert, acumulando 96 jardas em 22 corridas e o único touchdown de Miami. Independentemente da saúde de Mostert na próxima semana, espere que Achane seja bastante destacado na Semana 3 contra os Seahawks — especialmente se Tagovailoa não jogar. — Marcel Louis-Jacques

Próximo jogo: no Seattle Seahawks (16h05 horário do leste dos EUA, domingo, 22 de setembro)