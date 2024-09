Busta Rhymes faz campanha pela liberdade de Marcellus Williams horas antes da execução no Missouri

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Busta rimas vai defender um homem do Missouri que está programado para ser executado ainda hoje – mas o Dungeon Dragon do hip hop insiste que o estado está ignorando as evidências à medida que o tempo se esgota.

TMZ Hip Hop obteve vídeo do PSA de Busta em nome de Marcelo Williamso preso cuja vida está à mercê do governador. Mike Parson … que ainda poderia emitir uma suspensão da execução. No entanto, ele rejeitou recentemente o pedido de clemência do preso para prisão perpétua.

Até o PROMOTOR pediu a anulação da condenação de Marcellus Williams, mas ele ainda está programado para ser executado na próxima semana, apesar das evidências de DNA.

Estou tão cansado de ter que lutar por vidas negras inocentes, mas estou ainda mais cansado de perdê-las. pic.twitter.com/etqN4ARfwx -Angel Jones, PhD (@AngelJonesPhD) 19 de setembro de 2024

@AngelJonesPhD

Busta argumenta veementemente que as evidências de DNA descobertas mais tarde pelos promotores deveriam ser mais do que suficientes para anular a execução de Williams, e os fatos – e não a política – deveriam orientar o governador. Parson para buscar justiça.





Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Williams foi condenado pelo assassinato em 1998 de um St. Mulher Louis chamada Para Felícia Gayleque foi morto a facadas durante um assalto à casa dela, mas manteve sua inocência.

O Midwest Innocence Project tentou anular a sua condenação com base não apenas no ADN, mas também no facto de os promotores terem excluído um jurado com base na sua raça – mas, na terça-feira, o Supremo Tribunal estadual rejeitou o recurso.