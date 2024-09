Caio Borralho revela conversa com Hunter Campbell após provocação de Dricus du Plessis, promete ‘luta divertida’ na próxima

Caio Borralho conquistou a maior vitória de sua carreira no MMA no evento principal do UFC Vegas 96, chegando perto de um nocaute sobre o antigo candidato ao título Jared Cannonier e então pediu uma chance contra o rei dos médios do UFC, Dricus du Plessis.

Borralho percebe que é altamente improvável que ele seja o próximo na fila pelo cinturão, com Sean Strickland como provável candidato a uma revanche contra du Plessis em um futuro próximo, mas sente que sua convocação serviu ao seu propósito, apesar de não lhe garantir uma oportunidade.

“Esta é a terceira vez que o desafio”, disse Borralho. “Da última vez que o desafiou, ele foi ao Twitter e disse algo como: ‘Ganhe mais dois e conversaremos.’ Acho que esta é minha terceira ou quarta vitória desde então. Ele já derrotou Strickland, [Israel] Adesanya e [Robert] Whittaker e os outros caras que estão na minha frente já têm lutas marcadas.

“Eu sabia que talvez não fosse direto para Dricus, mas faria mais barulho. E tenho certeza de que se Strickland se machucar, meu nome estará na conversa por um curto período após essa convocação. Ele já derrotou os outros. Se [Robert] Whittaker bate [Khamzat] Chimaev, [the UFC] provavelmente vai me ligar em vez dele.”

Borralho venceu sete lutas consecutivas desde que chegou ao UFC, somando-se às suas duas vitórias no Dana BrancoSérie Contender dee disse que o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, disse a ele após o UFC Vegas 96 que ele “provavelmente precisa de mais uma luta” antes de ganhar uma chance pelo ouro.

“[Campbell] estava super feliz [with my performance]”, disse Borralho. “Ele disse: ‘No top 5 deste esporte, você não pode ser um cara que desiste, que joga a cautela ao vento e luta de forma imprudente, e você mostrou isso hoje. Você mostrou qualidade e coração, e veremos o que temos para você. Não sei se será Dricus, mas encontrarei uma luta divertida para você, e então você irá para o cinturão.’ Estou ansioso para ver que luta divertida é essa.”

“Espero que seja Adesanya — respeitosamente, estou plantando essa semente aos poucos”, ele continuou. “Também tem Jiri Prochazka cortando [to middleweight]mas não sei se me interessa tanto quanto uma luta com Adesanya, por exemplo. Por enquanto, tudo o que quero é descansar e tirar um tempo para descansar. Lutei há três meses e novamente agora, então meu corpo precisa de uma pausa rápida, mas estou ansioso para ver o que o UFC tem em mente.”

Adesanya ficou aquém em sua tentativa de recuperar o título dos médios do UFC pela terceira vez no início deste mês, perdendo por finalização para du Plessis no UFC 305 e caindo para 1-3 em suas últimas quatro aparições. “The Last Stylebender” tinha 11-0 como um peso médio antes desta sequência, com sua única derrota recente ocorrendo em uma luta pelo título de 205 libras contra Jan Blachowicz.

“Eu sei que é um bom estilo de luta para mim”, disse Borralho. “Goste ou não, eu tenho wrestling e jiu-jitsu, e nós conhecemos as fraquezas de Adesanya. Ele foi campeão dominante por tanto tempo e tem uma enorme base de fãs, ele é gigantesco no esporte, uma das maiores estrelas do UFC, então imagine lutar contra esse cara. E eu estou realmente confiante de que posso vencer. Eu posso levá-lo para águas profundas, especialmente agora que ele não está se apresentando como costumava quando estava no auge. Eu acho que essa luta faz todo o sentido, e eu estaria muito confiante entrando nela.”

Borralho está ainda mais confiante depois de derrotar Paul Craig com socos em maio e, em seguida, vencer Cannonier por decisão, e sente que teria conseguido o nocaute no UFC APEX se tivesse parado de bater em Cannonier na hora certa.

“O nocaute estava para acontecer, mas acho que [the referee] não queria arriscar depois que sua última luta foi interrompida muito cedo”, disse Borralho, referindo-se à controversa derrota de Cannonier por TKO para Nassourdine Imavov. “Se eu tivesse levantado minhas mãos após o knockdown e ido embora, acho que ele teria parado. A verdade é que eu o acordei. Eu o coloquei para dormir e então o acordei batendo nele [laughs]. Mas foi uma performance incrível. Todo mundo viu o nocaute e viu que eu tenho cardio por cinco rounds. Até meus maiores haters na Terra viram que eu tenho cardio e poder de nocaute por cinco rounds.”