Caitlin Clark ajuda a levar Fever acima de 0,500, quebrando sequência recorde

ARLINGTON, Texas — Caitlin Clark teve 28 pontos e 12 assistências na vitória por 100 a 93 sobre o Dallas Wings no domingo, o que levou o Indiana Fever a superar 0,500 pela primeira vez em cinco anos.

O Fever, que melhorou para 17-16 com a vitória, havia alcançado um recorde da WNBA de 189 jogos consecutivos sem vencer, de acordo com o Elias Sports Bureau.

Indiana conquistou a vitória apesar de um recorde de nove cestas de três pontos de Arike Ogunbowale, que terminou com 9 de 16 de longa distância — superando seu recorde anterior de sete cestas de três pontos — e marcou 34 pontos.

O MVP do All-Star Game errou duas tentativas de marcar o 10º arremesso de três pontos, um recorde, incluindo uma quando os Wings estavam perdendo por seis no minuto final.

Ogunbowale, que empatou o recorde da carreira com oito rebotes, igualou o recorde da liga de 3s de Kelsey Mitchell (2019) e Jewell Loyd, de Seattle (2023).

“Eu saúdo pessoas como Arike porque fora da quadra, somos realmente grandes amigos”, disse o armador do Fever, Mitchell. “Nós costumamos malhar e treinar juntos na offseason. Eu não esperava outra atitude vindo de uma pessoa assim.”

Mitchell marcou 36 pontos, incluindo um 3 que deu ao Fever uma vantagem de quatro pontos com 1:58 restantes. Clark e Mitchell acertaram cinco 3s cada, combinando para ir 10 de 18 enquanto o Fever arremessou 50% de longa distância e 53% no geral.

“Quando você tem dois guardas que estão fazendo jogadas, isso coloca o outro time na posição difícil de o que tirar, quem colocar em quem”, disse Clark. “Definitivamente estamos atirando bem. Estamos jogando bem um contra o outro. Estamos procurando um pelo outro e estamos descendo também. Acho que tem sido um bom equilíbrio de tudo.”

Clark vinha de uma pontuação recorde de 31 pontos na carreira, em uma vitória sobre a também candidata ao prêmio de Novato do Ano, Angel Reese, e o Chicago Sky.

Clark estabeleceu um recorde da WNBA com 19 assistências em sua primeira visita ao Texas na temporada regular, no jogo antes da pausa olímpica, uma derrota para Indiana por 101 a 93, quando o Fever estava à beira da disputa dos playoffs.

Agora, Indiana está solidamente na disputa dos playoffs, enquanto os Wings (9-23) ainda esperam se recuperar de um começo lento desencadeado por várias lesões importantes. Dallas, que venceu sua primeira série de playoffs no ano passado, está a dois jogos da vaga final da pós-temporada, com oito restantes.

O Fever está 6-1 desde a pausa olímpica, com três dessas vitórias fora de casa. A recompensa são seis jogos consecutivos em casa, começando na quarta-feira contra o último colocado Los Angeles Sparks, antes da final da temporada regular em Washington.

“Eles expuseram tudo. Nós apenas continuamos falando sobre esvaziar nosso tanque”, disse o técnico do Indiana, Christie Sides. “A confiança com que eles estão jogando, estou orgulhoso dos jogos fora de casa. Os jogos fora de casa têm sido difíceis. Nós apenas continuamos falando sobre o momento, manter o pé no acelerador.”

Depois de fazer sua oitava cesta de três pontos no terceiro quarto, Ogunbowale foi punida com uma falta por não dar a Mitchell uma área para aterrissar em uma cesta de três.

O Wings desafiou e perdeu, o que levou Ogunbowale a receber uma falta técnica. O Fever marcou cinco pontos naquela posse, cortando seu déficit para 67-64 depois que Dallas assumiu sua maior liderança em 64-55 menos de dois minutos antes.

Mitchell marcou dois lances livres após sua cesta crucial de três, e o Fever marcou oito pontos consecutivos para uma vantagem de 99 a 91 com 39 segundos restantes.

Satou Sabally marcou 25 pontos, e Natasha Howard teve 18 pontos e nove assistências para o Wings. NaLyssa Smith teve 14 pontos e oito rebotes para Indiana.

A Associated Press contribuiu para esta história.