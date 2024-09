Caitlin Clark aponta, Angel Reese rebotes estabelecem marcos de novatos da WNBA na mesma tarde

As novatas Caitlin Clark e Angel Reese continuam estendendo suas temporadas históricas enquanto a WNBA entra nas últimas semanas da disputa dos playoffs.

No domingo, eles fizeram de novo.

A atacante Reese da Chicago se tornou a líder de rebotes da WNBA em uma única temporada, ultrapassando a superestrela aposentada Sylvia Fowles. A armadora Clark da Indiana se tornou a primeira jogadora da WNBA a ter jogos consecutivos na temporada regular com pelo menos 25 pontos e 10 assistências.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os 19 rebotes de Reese na derrota do Sky para Minnesota a levaram para 418 em 32 jogos, superando os 404 de Fowles em 34 jogos em 2018. Reese disse depois que não sabia do recorde.

“Diga-me o que eu fiz, para que eu saiba”, disse Reese na coletiva de imprensa pós-jogo do Sky. “Porque eu não estou nas redes sociais. Meu empresário tem minhas redes sociais, então não estou familiarizado com o que está acontecendo.”

Quando lhe disseram que ela havia ultrapassado a marca de rebotes da colega ex-estrela da LSU Fowles, Reese disse que estava confiante de que essa força da faculdade se traduziria imediatamente para a WNBA, o que aconteceu. Mas sua grande preocupação agora é que a Sky perdeu seis jogos seguidos.

“Não sei os elogios individuais que recebo”, disse Reese. “Quando começarmos a vencer, então, OK, legal, parabéns. Só quero me concentrar em vencer agora.”

Enquanto isso, o time Fever de Clark venceu o Dallas por 100-93 Sunda, venceu quatro seguidas e agora está com 17-16. A última temporada em que Indiana terminou com um recorde melhor que .500 foi 2015, quando o Fever foi 20-14 e chegou às finais da WNBA. A última aparição do Fever nos playoffs foi em 2016, quando terminou 17-17 na temporada regular. A vitória de domingo quebrou uma sequência de 189 jogos, que remonta a junho de 2019, em que o Fever não estava acima de .500.

Enquanto as perspectivas de playoffs da Fever estão crescendo e a Sky precisa voltar ao caminho certo, as duas novatas que atraíram tanta atenção para a WNBA este ano estão cada vez melhores.

jogar 0:17 Caitlin Clark estabelece recorde da Fever para mais pontos por um novato Caitlin Clark alcança 595 pontos na temporada, a maior marca já registrada por uma novata da Fever.

Caitlin Clark: Fazendo pontos

Voepel: Clark agora tem uma média de 18,7 pontos e 8,4 assistências, a melhor da liga. Ela marcou ou deu assistência em 37,3% dos pontos do Fever nesta temporada; esse será um recorde da WNBA se ela permanecer lá. A marca atual é de 36,8% para Courtney Vandersloot, então com Chicago. Ela fez isso em 2020, quando a temporada regular da WNBA foi de 22 jogos por causa da pandemia de COVID-19.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• CFB: Prévia da semana 1 com os 25 melhores jogos »

• Quem são os fatores X para todos os 32 times da NFL? »

• O valor de transferência desta posição continua aumentando »

Mais conteúdo ESPN+ »

No início desta temporada, Clark estabeleceu o recorde de assistências da temporada de novatos e está a caminho de quebrar o recorde geral de assistências também. No domingo, ela teve 28 pontos e 12 assistências na vitória do Fever em Dallas, que foi a primeira vez na história da franquia que Indiana marcou pelo menos 100 pontos em jogos consecutivos. O Fever venceu Reese e Chicago por 100-81 na sexta-feira.

“Jogar rápido, jogar uma contra a outra, provavelmente é o mais importante”, disse Clark, referindo-se especialmente ao sucesso que ela e sua colega guarda Kelsey Mitchell tiveram desde que a WNBA foi retomada após os Jogos de Paris. “Estamos arremessando bem, estamos procurando uma pela outra, estamos descendo.”

Filipe: Desde a pausa olímpica, a dupla Clark-Mitchell tem sido uma força imparável da natureza, e foi mais do mesmo no domingo. Com a maneira como Clark está conduzindo grande parte do ataque de Indiana por meio de sua facilitação e pontuação, a conversa aumentou sobre se ela entrará para um time all-WNBA e se ela poderia ganhar votos de MVP. Lembre-se, os eleitores classificam cinco jogadoras em suas cédulas, então A’ja Wilson, por exemplo, ainda pode ser a MVP unânime, mas Clark pode acabar em outro lugar no ranking dos eleitores. Com sete jogos restantes, incluindo quatro contra times abaixo de 0,500, essa pode ser a direção que as coisas estão tomando.

Assistindo ao Fever nas últimas duas semanas, é difícil não se perguntar o quão longe essa dupla pode levar Indiana neste outono. Eles poderiam correr para a quarta ou quinta posição se os Aces e Storm continuarem a tropeçar? Mesmo que não, nenhum time vai querer ver Indiana e seu poderoso ataque em uma série de primeira rodada, onde tudo o que o Fever teria que fazer é dividir os dois primeiros jogos fora de casa para garantir o que seria, sem dúvida, uma atmosfera estridente no Jogo 3 no Gainbridge Fieldhouse.

jogar 0:16 Angel Reese finaliza por contato Angel Reese finaliza por contato, 01/09/2024

Angel Reese: Limpeza

Filipe: Reese refletiu no domingo sobre como ela sabia que seu motor se traduziria no jogo profissional, especialmente em como ele se manifesta no rebote da bola. Talvez tenha sido isso que muitos avaliadores de talentos profissionais subestimaram antes de sua chegada à liga. Reese sabe que tem avanços a fazer em seu jogo, como qualquer novata. Mas seu talento para a bola e seu fogo competitivo agora são inquestionáveis, com seu nome nos livros de recordes vinculado a tantas conquistas de rebote, independentemente do nível de experiência. E, ela reiterou no domingo, não é apenas porque ela está rebatendo seus próprios erros, ou porque ela é a jogadora mais alta na quadra (ela tem apenas 1,90 m). E o que é promissor a longo prazo para Chicago é que Reese parece pronta para ter essa mesma motivação e desejo de vencer em sua offseason e usá-la para continuar a desenvolver seu jogo.

A temporada 2024 da WNBA está aqui Ainda não é tarde para jogar! Inscreva-se agora no Fantasy Women’s Basketball e comece sua corrida pelo campeonato. Cadastre-se gratuitamente!

O fato de que, como novata, ela já superou marcos de lendas como Sylvia Fowles e Tina Charles é nada menos que notável. Em seguida, com 24 duplos-duplos após domingo, ela está bem perto de quebrar o recorde de duplos-duplos de uma única temporada de 28 estabelecido por Alyssa Thomas em 2023.

Voepel: Teresa Weatherspoon, do The Sky, jogou ou treinou com e contra muitas das melhores jogadoras de poste da história do basquete feminino. Armadora da Louisiana Tech, USA Basketball e da WNBA, Weatherspoon também passou um tempo treinando na NBA. Ela atribui a destreza de rebote de Reese a uma enorme quantidade de vontade.

“É uma mentalidade. Ela quer isso”, disse Weatherspoon. “Ela não vai permitir que um box-out a impeça de pegar um rebote ofensivo. Ela é muito física lá embaixo. É um desejo. Ela vai fundo atrás disso. Ela leva isso muito a sério. Ela leva isso muito a sério sobre seu trabalho de pegar rebotes. Ela sabe que é isso que ela traz para este time para nos ajudar a ter sucesso, e ela está dominando esse papel.”

Reese disse, no entanto, que não acha que isso seja o suficiente. Ela levou a maré de azar do Sky a sério e quer fazer todo o possível para acabar com isso.

“Não pode ser só rebote”, ela disse. “Tem que ser mais.”