Caitlin Clark, da Fever, quebra recorde de assistências em uma única temporada da WNBA

INDIANÁPOLIS — A estrela novata Caitlin Clark quebrou o recorde de assistências em uma única temporada da WNBA na sexta-feira à noite, na derrota do Indiana Fever por 78 a 74 para o bicampeão Las Vegas Aces.

Clark registrou sua 317ª assistência da temporada na marca de 4:55 do segundo quarto, quando Kelsey Mitchell pegou seu passe e marcou em um drive. A novata passou os 316 dimes de Alyssa Thomas da temporada passada. Ela terminou o jogo com nove assistências, dando a ela 321 assistências.

O feito de Clark veio dois dias depois que a favorita ao prêmio de MVP, A’ja Wilson, estabeleceu um recorde de pontos marcados em uma temporada. Wilson, que marcou 15 pontos na sexta-feira à noite, agora tem 971, ficando a 29 de se tornar a primeira jogadora a atingir 1.000 pontos em uma temporada.

No início deste verão, a novata do Chicago Sky, Angel Reese, estabeleceu um recorde de temporada única da WNBA para rebotes (446). As médias de rebotes (13,1) de Reese e de pontuação (27,0) de Wilson estão a caminho de estabelecer recordes da liga e, enquanto Clark lidera a liga com 8,4 assistências por jogo, a média de 10,0 assistências de Courtney Vandersloot em 2020 parece segura para permanecer como o recorde de temporada única da liga.

“Eu acho que isso definitivamente fala sobre o ano inteiro e o quão histórico ele foi para esta liga e o quão ótimo o basquete tem sido para a liga e nós nem estamos nos playoffs ainda”, disse Clark. “Eu acho que é isso que é tão divertido sobre isso, é que você vai continuar a ver recordes sendo derrubados, mas também acho que um basquete realmente bom, e é por isso que tem sido tão divertido de assistir.

“É por isso que os fãs têm aparecido. A audiência foi absolutamente esmagada este ano. Então, acho que todo mundo está apenas melhorando seu jogo. A competição está ficando cada vez melhor, e é divertido como competidor aparecer nesta liga todas as noites e saber que você tem que dar o seu melhor, porque quem estiver do outro lado da quadra, eles vão dar o seu melhor, e é isso que torna tudo divertido. Tem sido legal ver todo mundo realmente dar um passo à frente e se elevar, e fazer parte disso tem sido muito divertido para mim também.”

De acordo com a ESPN Research, Clark liderou seu time em assistências 34 vezes nesta temporada, estendendo seu recorde na WNBA. Ela também teve pelo menos cinco assistências em 25 jogos seguidos, empatando com Vandersloot em 2021 pela segunda maior sequência na história da WNBA; Vandersloot detém o recorde com 40 seguidas nas temporadas de 2018-19.

Clark pode ter acrescentado um novo elogio ao seu currículo, mas seu primeiro tempo foi tranquilo. Ela foi mantida sem pontuação em 0 de 5 arremessos de campo e ganhou sua sexta falta técnica quando ela bateu no poste em frustração após receber uma falta na defesa. Se ela receber mais uma antes do final da temporada regular, ela será suspensa por um jogo.

Clark se recuperou com 18 pontos no segundo tempo. Mitchell terminou com 20, o maior número da equipe, incluindo 19 no primeiro tempo.

Para as Aces, Wilson terminou com 17 rebotes, seu recorde da WNBA de 11º jogo de 15-15 da temporada. Os 21 pontos da armadora Chelsea Gray marcaram seu segundo jogo de 20 peças nesta temporada e o primeiro desde o final de junho, quando ela estava se recuperando de uma lesão no pé em 2023 que a afastou até o início da campanha de 2024.

“Estou me sentindo eu mesmo depois da pausa olímpica”, disse Gray. “Você quer jogar seu melhor basquete em setembro e outubro. … Eu apenas confio no processo e sei que me esforcei. … Tenho que me render ao resultado, e é isso que tenho feito e valeu a pena esta noite.”

Las Vegas liderou por até 13 na sexta-feira, mas o Fever chegou a ficar a dois pontos com menos de dois minutos restantes. Uma cesta de três pontos de Kelsey Plum com 56 segundos restantes deu aos Aces algum espaço para respirar.

No entanto, os jogadores e o técnico Christie Sides lamentaram como Indiana terminou com 11 de 20 lances livres e teve períodos de calmaria no primeiro quarto e no início do terceiro contra Las Vegas.

Os Aces são o único time que o Fever não venceu nesta temporada, embora o resultado de sexta-feira tenha sido o jogo mais disputado de todos os quatro, após uma derrota de 11 pontos na quarta-feira. As derrotas consecutivas do Indiana foram as primeiras desde o final de junho.

“Quando jogamos contra Vegas no começo, não estávamos lá, e eles nos pegaram”, disse Sides. “Mas agora, eles realmente precisam acreditar que estamos lá com esses caras, e acho que eles acreditam. E agora só precisamos encontrar maneiras de não ter essas calmarias que estamos tendo. … Isso foi basquete de playoff hoje à noite, e você precisa ter certeza de que não está dando a eles nenhuma oportunidade de tirar vantagem de momentos em que você está frustrado ou simplesmente não está indo do nosso jeito e nós tiramos várias posses. Você simplesmente não pode fazer isso com esses grandes times.”

Enquanto isso, após uma sequência de cinco derrotas em sete jogos, Las Vegas está encontrando seu ritmo com seis vitórias em seus últimos sete jogos. Sua única derrota nesse período foi para o New York Liberty, o primeiro colocado, sem Wilson (tornozelo).

“Para nós, estamos apenas focados no próximo jogo. Jogamos contra Connecticut [on Sunday]um dos melhores times da liga, super resistente, e temos um calendário restante difícil”, disse Plum sobre olhar para o futuro. “Para ser honesto, temos que nos concentrar no que está à nossa frente, encarando um jogo de cada vez e quando chegarmos aos playoffs, vamos nos fixar lá.”