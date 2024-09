Caitlin Clark dá uma cotovelada no rosto durante o jogo, cadê o flagrante?!

Caitlin Clark levou uma grande cotovelada no rosto durante a derrota do Fever para os Aces na quarta-feira, e a superestrela da WNBA deixou claro que não apanhava todas as noites!

O incidente aconteceu na quarta-feira no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, onde o No. 1 escolha do draft levou um cotovelo/antebraço inadvertidamente do guarda Aces Jackie Jovem no terceiro trimestre.

Jackie Young acidentalmente deu uma cotovelada em Caitlin Clark 😬pic.twitter.com/ZvGd3w2c6L – FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) 12 de setembro de 2024

CC imediatamente caiu no chão de dor… e procurou os árbitros para marcar uma falta flagrante. Os árbitros, porém, engoliram o apito e deixaram o jogo continuar.

Clark finalmente se levantou e continuou jogando… terminando com 16 pontos e 6 assistências. A febre perdeu por 86-75.

Após o jogo, Clark não gostou do L ou do cotovelo… e desabafou com a mídia durante sua coletiva pós-jogo, apontando a fisicalidade do jogo de seu oponente ao longo da temporada, desde a primeira vez que ela pisou em um Tribunal da WNBA.



“Eles serão físicos. Eles farão isso de novo”, disse Clark.

“Funcionou, mas é isso que eu deveria esperar neste momento. É isso que todo time faz.”

Clark também sente que a arbitragem tem sido desigual em relação a ela no lado ofensivo.

“As faltas ofensivas são definitivamente surpreendentes às vezes. Você sabe, eu sinto que sou segurado e consigo bastante contato durante os jogos e então você é atingido por algumas delas quando faz algum contato e devolve o contato. Caitlin disse, acrescentando: “É o que é”.

“Aparentemente, eles veem algo diferente.”

The Fever terá que enfrentar novamente os atuais campeões da WNBA na sexta-feira, mas CC diz que estará melhor preparada.

“Acho que posso usar minha rapidez um pouco melhor, absorver um pouco mais de contato, configurar cortes um pouco melhor”, disse Clark.

Caitlin Clark é xingada e depois afastada da bola pelo guarda do Chicago, Chennedy Carter. Caitlin precisa se fortalecer ou as mulheres querem pegá-la? O que vocês acham? pic.twitter.com/ajKvPQfr91 – Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 1º de junho de 2024

