Caitlin Clark é ‘desrespeitada’ no anúncio dos playoffs, fãs acusam liga de racismo

UMDurante toda a temporada, a estrela que tirou a WNBA da obscuridade e de alguma forma a resgatou do fracasso financeiro foi a novata do Indiana Fever, Caitlin Clark. Não Angel Reese ou Cameron Brink. Caitlin Clark, que tem feito sucesso na WNBA por vários motivos. Às vezes, é tudo sobre suas incríveis habilidades na quadra, mas outras vezes, é sobre a falta de reconhecimento que ela recebe da mídia e da liga.

Nos últimos meses, os fãs de Clark reclamaram e criticaram a liga, acusando-o de atitudes racistas contra Clark simplesmente porque ela é branca (a vasta maioria das jogadoras da WNBA são negras). A última ação da liga sugere que os fãs podem não estar tão errados.

Caitlin Clark brilha como locutora de jogos da MLB

Recentemente, houve um gráfico mostrando todos os times que chegaram aos playoffs na WNBA, e o time de Clark, o Indiana Fever, chegou. No entanto, a liga escolheu apresentar a guarda do Fever, Kelsey Mitchell, em vez disso. O pôster apresenta apenas uma jogadora branca, Sabrina Ionescu, do New York Liberty, uma das favoritas ao título.

Essa decisão gerou muita reação, com muitas pessoas acusando a WNBA de excluir Clark propositalmente e como isso está afetando a liga de forma negativa.

Um comentário destacou: “Isso me diz que a WNBA será uma moda passageira, que durará enquanto o CC estiver na liga, já que a WNBA não está aprendendo nada..” Outra pessoa comparou a situação a ter uma estrela como Larry Bird em uma liga de basquete e não promovê-lo, dizendo: “Imagine uma liga de basquete tendo uma estrela comparável a Larry Bird jogada no meio dela e fazendo todo o possível para não promovê-la. É aqui que estamos na WNBA.”

Fãs criticam a liga por ignorar Caitlin

A frustração e decepção dos fãs e observadores são evidentes. É claro que muitos acham que Clark merece mais reconhecimento e apoio da liga. Um comentário até sugeriu que sem Clark, ninguém se importaria com o que acontece na WNBA. O sentimento de ciúmes como força motriz por trás da falta de reconhecimento por Clark também é prevalente nessas reações.

Uma pessoa expressou sua descrença, dizendo: “Uma piada mesmo. A liga está desfrutando de um sucesso incrível e nunca visto antes e é tudo por causa de uma pessoa. E ela nem sequer é destacada em sua peça de marketing.” Esses sentimentos destacam a frustração e a decepção em torno da situação.

É importante notar que Kelsey Mitchell, a jogadora apresentada no gráfico em vez de Clark, foi All-Star nas últimas duas temporadas e também teve uma carreira impressionante. No entanto, a questão em questão parece ser mais sobre a percepção de falta de reconhecimento por Clark em vez de uma comparação direta entre os dois jogadores.

A controvérsia em torno do gráfico e a reação subsequente indicam uma conversa mais ampla sobre como as jogadoras são promovidas e reconhecidas dentro da WNBA. É claro que muitas acreditam que Clark merece mais destaque e reconhecimento por suas contribuições à liga.