Caitlin Clark e Indiana Fever se classificam para os playoffs da WNBA

O que já era um marco em 2024 para a armadora Caitlin Clark ficou ainda melhor na quarta-feira, quando o Indiana Fever se classificou para os playoffs pela primeira vez desde 2016. Isso encerrou a seca de sete temporadas da franquia nos playoffs, que era a mais longa da história da WNBA.

Clark, a escolha nº 1 do draft e favorita para o prêmio de Novato do Ano da WNBA, e o Fever chegaram à pós-temporada apesar de não jogarem na terça-feira. Isso foi graças à vitória de Las Vegas por 90-71 sobre Chicago e à vitória de Phoenix por 74-66 contra Atlanta.

Indiana, que chegou a 17-16 no domingo e tem seu primeiro recorde de vitórias desde junho de 2019, está em sexto lugar na WNBA, que envia oito times para os playoffs.

Sete das vagas já estão garantidas, já que o Phoenix (17-17) também garantiu uma vaga na terça-feira, depois de perder a pós-temporada no ano passado pela primeira vez desde 2012. Chicago e Atlanta, ambos com 11-22, estão batalhando pela última vaga com o Washington, que derrotou o Dallas por 90-86 na terça-feira e está com 10-23.

Nova York, Connecticut, Minnesota, Las Vegas e Seattle já haviam garantido suas vagas na pós-temporada.

No início deste ano, Clark se tornou a maior pontuadora de todos os tempos na história do basquete da Divisão I da NCAA e fez seu segundo jogo consecutivo de campeonato nacional para encerrar sua carreira em Iowa. Então ela se juntou à escolha nº 1 de 2023 e Novata do Ano Aliyah Boston em Indiana.

Desde o primeiro dia de imprensa do Fever em maio, Clark falou sobre o principal objetivo do time nesta temporada: chegar aos playoffs pela primeira vez desde que a lenda da franquia Tamika Catchings encerrou sua carreira em 2016.

Antes da seca, o Fever chegou aos playoffs 12 anos seguidos, incluindo a vitória no campeonato da WNBA de 2012. Mas em cinco das últimas sete temporadas, o Fever teve totais de vitórias de um dígito. O público despencou em 2022, quando Indiana foi 5-31.

Sob o comando do técnico do primeiro ano Christie Sides e com a adição da estrela da Carolina do Sul Boston no ano passado, o Fever melhorou para 13-27. Então o Fever ganhou a loteria do draft novamente e pegou Clark.

Boston, Clark e duas escolhas nº 2, Kelsey Mitchell (2018, do Ohio State) e NaLyssa Smith (2022, do Baylor), foram o núcleo inicial de Indiana nesta temporada. O Fever começou mal com 1-8, mas depois encontrou seu equilíbrio. Eles estavam com 11-15 na pausa olímpica e estão com 6-1 desde que a WNBA foi retomada.

Mitchell está liderando Indiana em pontuação (19,0), seguido por Clark (18,7), Boston (13,4) e Smith (11,1). Clark lidera a WNBA em assistências (8,4), e Boston (9,0) está no top 10 da liga em rebotes.

Indiana tem sete jogos restantes, seis deles em casa no Gainbridge Fieldhouse, começando na quarta-feira contra Los Angeles. O Fever liderou a WNBA em público nesta temporada, com grandes multidões tanto em casa quanto fora.

O Fever é o segundo time na história da WNBA a chegar aos playoffs depois de começar a temporada com 1-8 ou pior. O Charlotte Sting, que se desfez depois da temporada de 2006, chegou às finais da WNBA em 2001 depois de começar a temporada com 1-8, e perdeu lá para o Los Angeles.