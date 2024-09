Caitlin Clark entra em uma briga bizarra com fã na quadra

Caitlin Clark e um torcedor na quadra teve uma briga tão bizarra na noite de quarta-feira… os seguranças realmente tiveram que se envolver em um aparente esforço para acalmar as coisas.

A cena curiosa se desenrolou no primeiro quarto do confronto dos playoffs do Indiana Fever com o Connecticut Sun… após uma falta no chão.

A segurança conversou com um torcedor depois que Caitlin Clark os apontou ao árbitro. pic.twitter.com/N6RCnAv1qz -ESPN (@espn) 26 de setembro de 2024

Depois de parecer trocar palavras com um homem na segunda fila, Clark chamou a atenção dos árbitros – e apontou para o cara. Ela ficou chateada… e momentos depois, os oficiais da arena deram um tapinha no ombro do homem e o escoltaram para fora da área.





Após uma breve conversa… o homem teria sido autorizado a voltar ao seu lugar – e não parecia haver mais problemas.

“Mantenha o foco no que está no chão.” Caitlin Clark após um primeiro quarto agitado no Jogo 2. pic.twitter.com/AacVT9WFI6 -ESPN (@espn) 26 de setembro de 2024

Estranhamente, Clark não foi questionada diretamente sobre o incidente – mas durante uma breve entrevista entre o primeiro e o segundo trimestres, ela disse que precisava “manter o foco no que está acontecendo”.

Clark and the Fever perderia o jogo por 87-81… encerrando a temporada de estreia do fenômeno.

Não foi o único momento notável que a liga teve com seus torcedores durante a noite… como uma estrela de Connecticut Alyssa Thomas acusou os apoiadores do Fever de lançar comentários racistas ao longo da série de dois jogos do Sun com Indy e além.

Alyssa Thomas destacou o ódio que os jogadores do Sun enfrentaram por parte da base de fãs do Fever, dizendo que nunca havia experimentado esse tipo de comentários raciais antes: “É desnecessário e algo precisa ser feito, seja eles verificando seus torcedores ou a liga”. pic.twitter.com/qpqhkThW1p – Noah Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) 26 de setembro de 2024

“Em meus 11 anos de carreira”, disse ela após a vitória de quarta-feira à noite, “nunca experimentei os comentários raciais da base de fãs do Indiana Fever.

A WNBA disse em comunicado pouco tempo depois que “não tolerará comentários racistas, depreciativos ou ameaçadores feitos sobre jogadores, times e qualquer pessoa afiliada à liga”.

O Sun agora enfrentará Minnesota em sua próxima série de playoffs.