Caitlin Clark faz história novamente, agora com o cartão esportivo feminino mais caro de todos os tempos

Caitlin Clarka principal escolha do draft da WNBA do Indiana Fever, está fazendo sucesso dentro e fora das quadras. Amplamente considerada a melhor jogadora de sua geração, Clark detém vários recordes, incluindo o título de maior pontuador de todos os tempos da NCAA. Sua natureza competitiva e seus arremessos de meia quadra fizeram dela uma favorita dos fãs.

Clark assinou um contrato plurianual com a Wilson Sporting Goods, tornando-se a primeira atleta feminina a ter sua própria coleção. Ela também tem acordos NIL de alto nível com Nike, Gatorade, Bose e mais. Seu contrato de novata com o Fever vale US$ 338.000 por quatro anos. A avaliação NIL estimada pela Clark é de US$ 3,5 milhões.

Caitlin Clark comenta como é estar entre as jogadoras candidatas ao prêmio de MVP

Agora, Caitlin não está apenas quebrando recordes na quadra – ela também está fazendo história fora dela. Seu cartão de novata autografado do draft da WNBA jvendido em leilão por incríveis US$ 84.000tornando-se o card esportivo feminino mais caro já vendido.

O cartão, um Panini Instant one-of-one, mostra Clark orgulhosamente segurando sua camisa do Indiana Fever no palco da Brooklyn Academy of Music logo após ela ter sido selecionada como a primeira escolha do draft. E para torná-lo ainda mais especial, Clark assinou pessoalmente o cartãocom a Panini America garantindo sua autenticidade.

A venda do cartão de novato de Caitlin por US$ 84 mil representa um marco histórico

Este não foi um leilão qualquer. A licitação para o cartão de novato de Clark foi feroz, com 79 lances feitos antes de finalmente ser vendido pelo recorde de US$ 84 mil. É um grande momento, não apenas para Clark, mas para os itens esportivos femininos colecionáveis ​​como um todo.

E a emoção não para por aí. A Goldin Auctions está vendendo atualmente outro conjunto de cards da noite do Draft da WNBA com Caitlin Clark e Angel Reese, outra estrela em ascensão no basquete feminino. Os cards de Reese e Clark, classificados como 10 perfeitos em perfeitas condições, espera-se que alcancem um preço ainda maior do que o cartão solo de Clark. Então, quem sabe, esse recorde de US$ 84 mil pode não durar muito.

O poder de estrela de Caitlin Clark é inegável há algum tempo, e esse último marco só aumenta sua lenda crescente. Seja estabelecendo recordes na quadra de basquete ou causando impacto no mundo dos leilões, Clark está provando que é uma força a ser reconhecida em todos os aspectos.

À medida que o burburinho em torno dela continua crescendo, fica claro que Caitlin Clark não está apenas redefinindo o que significa ser uma atleta de ponta, mas também estabelecendo novos padrões em memorabilia esportiva feminina.