Calculadora de expectativa de vida da SSA: como calcular sua aposentadoria com antecedência, levando em consideração a expectativa de vida?

Cuando se trata de Previdência Social, a idade que você escolher para começar a receber benefícios pode afetar significativamente seu futuro financeiro. Você pode começar a receber benefícios já aos 62 anos, mas esperar até os 70 anos geralmente resulta em pagamentos mensais mais altos. A decisão de quando começar é pessoal e depende de suas circunstâncias específicas.

A regra geral é que “se você puder pagar, adiar a Previdência Social pode valer a pena ao longo de uma longa aposentadoria.” Em outras palavras, se você puder adiar o recebimento dos benefícios, poderá ver uma recompensa maior mais tarde. Sua idade de aposentadoria completa, às vezes chamada de “idade normal de aposentadoria”, é quando você tem direito a receber os benefícios integrais da Previdência Social. Essa idade varia com base no seu ano de nascimento – nasceu em 1957 ou antes? Você já atingiu a idade de aposentadoria completa. Nasceu em 1960 ou depois? Sua idade de aposentadoria completa é 67.

Entender como sua idade de aposentadoria completa impacta seus benefícios é crucial. De acordo com o Administração da Segurança Social“Sua declaração anual da Previdência Social lista seus benefícios projetados entre 62 e 70 anos, supondo que você continue trabalhando e ganhando aproximadamente o mesmo que ganhava no passado.”

Começar a receber benefícios antes de atingir a idade de aposentadoria integral reduzirá seus pagamentos mensais, enquanto adiar até depois da idade de aposentadoria completa pode aumentá-los. “Receber a Previdência Social aos 70 anos traz maiores benefícios para a maioria das pessoastornando financeiramente vantajoso esperar, se possível.

Os impostos também desempenham um papel na sua decisão. Dependendo da sua renda e status de declaração, parte dos seus benefícios pode ser tributável. É essencial entender essas implicações para fazer uma escolha informada sobre quando começar a coletar.

Como sua idade afeta seu futuro financeiro

O futuro da Previdência Social é outra consideração. Com discussões em andamento sobre possíveis mudanças no programa, manter-se atualizado sobre quaisquer ajustes é crucial para um planejamento eficaz da aposentadoria.

O planejamento da aposentadoria pode ser desafiador, semelhante a prever o clima com um ano de antecedência. Wade D. Pfau, codiretor do Centro de Renda de Aposentadoria do American College of Financial Servicesdestaca a importância de se preparar para uma aposentadoria longa: “O risco de longevidade – o risco de ficar sem ativos antes de ficar sem tempo – é uma das coisas que os aposentados mais temem“É como ganhar na loteria da longevidade, mas se preocupar se você tem fundos suficientes para aproveitar.

Ferramentas onlinepode ajudar a estimar a expectativa de vida, incluindo fatores para seu cônjuge. Essas estimativas são cruciais para o planejamento, especialmente quando a Previdência Social e as pensões estão envolvidas. A Previdência Social oferece uma fonte de renda confiável ajustada pela inflação, o que é essencial para muitos aposentados.

Se você puder adiar a solicitação da Previdência Social até os 70, poderá receber benefícios maiores, como esperar pela onda perfeita. Planejar a aposentadoria envolve entender sua expectativa de vida, estilo de vida e despesas. Como Pfau coloca, “Os aposentados precisam planejar a possibilidade de uma aposentadoria longa e tomar medidas para garantir sua segurança financeira durante todo esse período.” Um planejamento adequado pode ajudar você a aproveitar uma aposentadoria sem preocupações, como ganhar na loteria sem nem comprar um bilhete.