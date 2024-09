Caleb Williams vence na estreia na NFL enquanto Bears superam Titans

CHICAGO — Com a bola do jogo presa em seu braço esquerdo, o quarterback novato Caleb Williams ergueu sua garra de urso com a mão direita em resposta à ovação que recebeu dos fãs ao sair do túnel no Soldier Field.

Na vitória do Chicago por 24 a 17 sobre o Tennessee Titans, Williams se tornou o primeiro quarterback selecionado com a primeira escolha a vencer sua primeira partida como titular na carreira desde David Carr em 2002. Seu desempenho, no entanto, deixou o quarterback frustrado.

Williams completou 14 de 29 passes para 93 jardas, não lançou um touchdown ou uma interceptação, perdeu a bola uma vez e foi derrubado duas vezes. O quarterback novato errou o alvo em 31% de seus passes e teve uma média de 3,2 jardas por tentativa de passe.

“Queremos ser o time mais eficiente lá fora, inclusive eu”, disse Williams. “Não tive o desempenho que eu queria. Errei alguns passes que normalmente não erro, todas essas outras coisas.

“Obviamente, é ótimo conseguir essa primeira vitória. Estamos todos animados. Fomos para o vestiário, comemoramos. Sentei, aproveitei o momento, apenas observando todos os caras comemorando, entendendo que preciso melhorar, vou melhorar.”

Os Bears quase foram eliminados no primeiro tempo antes de Cairo Santos chutar um field goal de 24 jardas para dar a Chicago seus primeiros pontos da temporada de 2024. Santos conectou mais dois field goals, de 50 e 48 jardas, respectivamente, depois que a unidade de cobertura de punt dos Bears abriu o jogo.

De acordo com a ESPN Analytics, os Bears tinham 14% de chance de vencer os Titans antes do defensive end Daniel Hardy bloquear um punt do Tennessee com 3:19 restantes no terceiro quarto. O safety Jonathan Owens recuperou a bola e correu 21 jardas para um touchdown, cortando a liderança dos Titans para 17-10.

“Eu não sabia quem bloqueou”, disse Owens. “Eu ouvi e vi a bola quicando. Havia caras ao redor e eu simplesmente corri, reação instantânea. Foi uma loucura. A bola estava bem ali, apenas peguei e peguei. Eu estava apenas pensando em correr e correr a toda velocidade. Cheguei na end zone e não parecia realmente a vida real por um segundo. É por isso que estou meio que olhando para trás, tipo, eu acabei de marcar?”

A defesa de Chicago, que ficou em primeiro lugar contra a corrida em 2023 (86,4 jardas permitidas por jogo), lutou para conter o ataque terrestre do Tennessee no primeiro tempo. Os Titans produziram 115 jardas em 16 corridas nos dois primeiros quartos antes dos Bears se reprimirem após o intervalo (25 jardas em 10 corridas no segundo tempo, 0,7 jardas permitidas antes do primeiro contato).

Uma jogada após registrar um fumble de strip-sack, que devolveu a bola ao ataque de Chicago e resultou no terceiro field goal de Santos, reduzindo a vantagem do Tennessee para 17 a 16, a defesa dos Bears teve sua própria descoberta.

Enfrentando a terceira e 6 da linha de 45 jardas do Tennessee, o técnico do Bears, Matt Eberflus, marcou um blitz que chegou ao quarterback do Titans, Will Levis. Ao ser atingido, Levis lançou a bola em direção à linha lateral.

Mas em vez da bola sair dos limites, o cornerback do Chicago Tyrique Stevenson pegou um pick-six de 43 jardas que deu aos Bears sua primeira liderança do dia. Williams e o ataque contribuíram com seus primeiros pontos na conversão de 2 pontos subsequente quando o novato conectou com o running back D’Andre Swift para assumir a liderança por 24-17.

“Sempre queremos ser a centelha do time”, disse Stevenson sobre a defesa do Bears. “Sabemos que Caleb chegando teria seus altos e baixos. Este pode não ter sido o jogo que ele queria, mas somos apenas seu suporte. Nós o pegamos e ele nos pegou.”

Os Bears são o primeiro time na história da NFL a vencer um jogo em que estavam perdendo por pelo menos 17 pontos e tiveram menos de 150 jardas totais. As dificuldades de Williams vieram em uma variedade de áreas em sua estreia na NFL: ele estava 0 de 6 sob coação, 2 de 8 para 19 jardas contra o blitz e 4 de 13 para 40 jardas em lançamentos de mais de 5 jardas aéreas.

“Eles não fizeram nada espetacular”, disse o defensive tackle Jeffery Simmons, do Titans. “O que temos que fazer é apenas pegar a bola. Não vi nada espetacular. Eles não fizeram m— no ataque, então estou animado com o que tivemos na defesa.”

Após o jogo, Williams comparou suas frustrações à derrota de 48 a 20 que o USC teve em Notre Dame em 2023. Poder contar com a defesa e a unidade de times especiais dos Bears foi o suficiente para um início de 1 a 0 e o tipo de impulso que o quarterback acredita que produzirá resultados semelhantes em jogos futuros.

“Foi um jogo frustrante”, disse Williams. “Mas o mais importante e que mostra um monte da personalidade deste time, eu diria. A luta, a resiliência que tivemos.

“E não estávamos envergonhando ninguém. A defesa não está no ataque, todas essas outras coisas. Isso mostra a personalidade, o quanto todos acreditam em nós mesmos, o Chicago Bears, a defesa acredita no ataque, o ataque acredita na defesa, times especiais e assim por diante.”