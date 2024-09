Calendário da Copa Intercontinental da FIFA: Real Madrid jogará final no Catar

A primeira edição da Copa Intercontinental da FIFA anual para clubes de todo o mundo terá cinco partidas, com o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões da Europa, jogando a final em 18 de dezembro em Doha, informou a entidade máxima do futebol mundial na sexta-feira.

O torneio, anunciado em dezembro do ano passado, substitui o Mundial de Clubes anual, que agora será disputado a cada quatro anos com 32 equipes a partir de 2025.

O Al Ain, vencedor da Liga dos Campeões da AFC, receberá primeiro o Auckland City, vencedor da Liga dos Campeões da OFC, em 22 de setembro, no playoff da Copa África-Ásia-Pacífico, com os vencedores enfrentando o Al Ahly, vencedor da Liga dos Campeões da CAF, no Cairo, em 29 de outubro.

Os dois primeiros jogos serão no campo do time com melhor classificação, permitindo que os moradores locais assistam ao jogo do seu clube.

A ação então muda para Doha, no Catar, onde os vencedores da CONMEBOL Libertadores de 2024 enfrentam o time mexicano Pachuca, vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf, em 11 de dezembro — uma partida descrita pela FIFA como o “Derby das Américas”.

Os vencedores dessas duas partidas se enfrentam na Challenger Cup três dias depois para garantir uma vaga na final da Copa Intercontinental contra o Real Madrid em 18 de dezembro.

O dia é comemorado como o Dia Nacional do Catar e também marca o aniversário de dois anos da final da Copa do Mundo de 2022, na qual a Argentina derrotou a França.