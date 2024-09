Calor e umidade de Cingapura testarão a aptidão dos pilotos de F1

Max Verstappen faz alguns exercícios para o pescoço durante o Grande Prêmio da Arábia Saudita deste ano. Mark Thompson/Getty Images

A forma física e o peso podem ser difíceis de manter para qualquer um. Isso é ainda mais complicado quando seu trabalho envolve viajar pelo mundo — por diferentes fusos horários, culinárias e culturas — por 24 semanas do ano. Esse é o desafio básico enfrentado por todo piloto de Fórmula 1.

E então há as corridas em si, todas elas fisicamente exigentes, mas algumas mais do que outras. Veja o Grande Prêmio de Cingapura de domingo, por exemplo, onde o calor opressivo e a umidade levarão os competidores aos seus limites físicos.

Os corpos dos pilotos estão administrando um ato de equilíbrio intrincado: eles devem ser fortes o suficiente para suportar forças gravitacionais de até cerca de 6 G’s, enquanto ainda leves o suficiente para não serem lastro adicional no carro. E esse ato de equilíbrio deve ser realizado durante toda a temporada de F1 de mais de nove meses.

Durante um grande prêmio típico, os pilotos podem perder de 2 a 3 quilos (4,4-6,6 libras) somente em suor, dependendo do seu peso e altura, e até 4 kg (8,8 libras) em Cingapura para pilotos mais altos. Isso é aproximadamente 3% a 4% do seu peso corporal.

Com tanta ênfase no peso dos pilotos, uma das maiores dificuldades é manter a massa muscular ao longo da temporada. Então, como eles fazem isso?

“Você aproveita pequenas oportunidades ao longo da temporada para forçar um pouco mais”, disse Aleix Casanovas, treinador de George Russell, à ESPN. “Então, isso remonta a ter dados de anos anteriores. Quando há um fim de semana de corrida mais fácil, você força um pouco mais pensando no futuro.”

Por exemplo, ele diz, do início da temporada no Grande Prêmio do Bahrein até o Grande Prêmio da Arábia Saudita, este último é muito mais quente e fisicamente mais exigente, então os pilotos podem forçar o treinamento mais forte na preparação para a abertura da temporada. Monza é parecido. Não há “tantas curvas, muitas retas, então você pode realmente forçar um pouco mais naquela semana. Pensando no futuro e na semana de corrida como Cingapura, que você sabe que vai ser pesada, você precisa diminuir o exercício, então você treinará um pouco menos então.”

Cada piloto é diferente, mas pilotos mais altos como Esteban Ocon e Alex Albon, ambos com 1,86 metros (6 pés-1), tendem a ter mais dificuldade em manter o ponto ideal em comparação com pilotos mais baixos como Yuki Tsunoda, que tem 1,67 m (5-6). No ano que vem, o peso mínimo dos pilotos aumentará de 80 kg (176 libras) para 82 kg (181), o que deve ajudar a saúde geral dos pilotos mais altos e ajudá-los a evitar doenças.

A maioria dos pilotos treinará intensamente na pré-temporada, construindo sua força e preparo físico para começar na melhor forma possível, e então procurar oportunidades para forçar novamente ao longo da temporada, dependendo da próxima corrida. Charles Leclerc, da Ferrari, disse que há três momentos-chave de treinamento.

“Há a pré-temporada, onde você vê a maior melhora porque é quando temos mais tempo para treinar”, disse ele. “Dentro da temporada, quando é tudo sobre manter esse nível de condicionamento físico e é um treinamento menos intenso e tudo sobre manter sua força. E então você tem a pausa em agosto, quando é bom fazer uma pausa completa e não treinar mais e apenas desacelerar, e então manter até o final da temporada, quando posso forçar novamente na academia.”

Se você se pega contrabandeando equipamentos de exercícios na sua bagagem e escolhendo hotéis por causa das academias, para poder ficar em forma enquanto estiver fora, você pode se identificar. Considerando que a F1 é um circo itinerante, você trabalha com o que tem.

Casanovas está com Russell há oito anos, então os hotéis são familiares para ele. Se há um novo hotel, no entanto, ele diz: “Eu ligo para eles antes e peço que me enviem fotos dos equipamentos que eles têm, mas eu sempre viajo com um pouco de kit. Há algumas coisas que usamos em todos os lugares do mundo.”

Charles Leclerc diz que o trabalho de preparação física que ele fez na pré-temporada o ajudou a se preparar para a reta final da temporada de 2024. Peter Fox – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

Ele se refere a um dinamômetro, que é um dispositivo que mede força, e é usado para força de pernas, pescoço e braços, mas sem faixas de resistência, pois ele diz que elas não fornecem um estímulo grande o suficiente para criar um estresse que irá melhorar a força. Embora os treinos possam variar de semana para semana, dependendo das demandas de um piloto, um fim de semana típico de grande prêmio tem uma cadência familiar.

“A partir de quinta-feira, podemos fazer um pouco de treinamento cardiorrespiratório, e isso depende de onde estamos no mundo, às vezes fazemos um pouco de treinamento de força de alta intensidade, mas baixo volume”, diz Casanovas. Isso significa “algumas repetições de treinamento de pescoço em alta intensidade, mas com muitas repetições; isso significa que não há muita fadiga, e é isométrico, então há ainda menos fadiga. Dependendo da corrida, você sempre fará algum treinamento cardiorrespiratório e treinamento de força, mas … você priorizará um ou outro.”

Naturalmente, fadiga, jet lag e bem-estar emocional também entram em cena, e há muitos ajustes com base em como os motoristas estão se sentindo.

“Você tem que programar de forma inteligente, mas também precisa se adaptar”, diz Casanovas. “Se um fim de semana de corrida não vai bem, é muito difícil para um piloto ir forte em uma terça-feira, apenas mentalmente. Emocionalmente, você não está lá, mas também talvez durma, e há um milhão de fatores aí.

“Quando você cruza cerca de seis horas para o oeste [like to the U.S.]sabemos que leva quatro ou cinco dias para voltar aos níveis normais de força, e já vimos isso em muitos esportes. Para esse tipo de corrida, você prioriza mais o treinamento cardiorrespiratório, então parece melhor e mais fácil, e você não quer bater em um [personal best] na força do pescoço quando você vai para os EUA”

As 24 corridas do calendário podem ser treinamento suficiente por si só.

“Você tenta se preparar o máximo que pode antes do início da temporada, só porque sabe que vai lutar contra o jet lag e tantas corridas”, disse Zhou Guanyu, da Stake F1. “No lado físico, acho que você chega a um ponto em que está em forma para correr. Você faz tantas corridas a cada fim de semana e está constantemente sentado, o que realmente torna a vida muito mais fácil porque no momento em que você entra no carro, começa a temporada, tudo fica muito consistente até as férias de verão.”

As férias de verão de três semanas não são uma pausa completa, pois é possível perder a forma física e, mais importante, perder a adaptação à exposição ao calor. Casanovas diz: “Em seis dias, você perde muito [of fitness] já. Você perde muitas adaptações ao calor também, o que é muito importante para nós — cerca de 2,5% todos os dias… quando você não é exposto ao calor.”

Em Cingapura, essa adaptação ao calor é crucial, assim como entrar na cabine por duas horas devidamente abastecido e hidratado e com uma temperatura interna estável.

Mas nem tudo é ruim. Embora a nutrição dos pilotos seja cuidadosamente planejada — Casanovas diz aos chefs da Mercedes o que há no menu para Russell, e eles preparam — para Cingapura, eles comerão mais do que o normal para acumular energia nos dias anteriores.

Os carboidratos são a prioridade para energia, impressionantes 5 g a 6 g por quilo de peso corporal (cerca de 0,08 a 0,1 onça por libra), assim como proteínas, macronutrientes e gorduras para recuperação.

“Comer tanto carboidrato não é tão fácil”, diz Casanovas, “então não se surpreenda se vir um atleta comendo sobremesa antes de uma partida ou corrida porque precisa repor os estoques de carboidratos”.