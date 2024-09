Cam Taylor-Britt, do Bengals, diz que Xavier Worthy é rápido, mas “é só isso”

Xavier Worthy demonstrou sua velocidade recorde durante sua estreia na NFL, mas pelo menos um membro da defesa secundária do Cincinnati Bengals não ficou muito impressionado com o novato do Kansas City Chiefs.

O cornerback do Bengals, Cam Taylor-Britt, não mediu palavras na quarta-feira quando questionado sobre as qualidades que Worthy acrescenta ao ataque de Kansas City.

“Velocidade, é mais ou menos isso”, disse Taylor-Britt aos repórteres. “Ele pode correr reto — correr jet sweeps e simplesmente correr reto. Ele não consegue fazer muito mais, então é mais ou menos isso.”

Os Bengals visitam os Chiefs, bicampeões do Super Bowl, no domingo, quando Taylor-Britt deve enfrentar Worthy.

Worthy foi convocado pelo Kansas City com a 28ª escolha geral depois de brilhar no teste de olheiros da NFL deste ano, onde correu 40 jardas em um recorde de 4,21 segundos.

O ex-astro da Universidade do Texas mostrou essas rodas na última quinta-feira, quando ele conseguiu uma recepção de touchdown de 35 jardas e também correu para uma pontuação de 21 jardas na vitória dos Chiefs por 27-20 sobre os Ravens. Taylor-Britt parecia confiante de que os Bengals seriam capazes de conter Worthy, de 5 pés e 11 polegadas e 165 libras.

“Eu sinto que se você colocar as mãos nele, ele tem apenas uns 45 quilos”, disse Taylor-Britt. “Se você colocar as mãos nele, você vai parar a velocidade dele. Então, basicamente, coloque as mãos nele.”

Apesar dos dois touchdowns, Worthy pareceu ter um papel um tanto limitado na abertura do jogo de Kansas City, terminando com duas recepções em apenas três alvos e uma corrida que resultou na longa corrida para TD.

Patrick Mahomes disse na quarta-feira que Worthy mostrou, no entanto, que “ele é capaz de correr rotas e encontrar espaços abertos” e acrescentou que os Chiefs “querem que ele continue construindo”.

“Vai ser só uma faísca”, disse Mahomes quando perguntado sobre a estreia de Worthy. “Mostra o que ele pode fazer. Obviamente, mostrou sua velocidade. Mostrou como ele é capaz de executar rotas e encontrar espaços abertos. … É apenas um começo para ele. Queremos que ele continue construindo. Queremos envolvê-lo cada vez mais no ataque, mas foi um ótimo começo.”