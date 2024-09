Cam Ward e Kyron Drones são primos e parceiros de treinamento. E agora eles são adversários.

Toda semana, Darrell Colbert Jr. recebe uma ligação em grupo do FaceTime com os zagueiros que ele treina para revisar suas performances, as boas e as ruins. Sua competição implacável durante as sessões de offseason se reflete nos telefonemas, enquanto eles comparam estatísticas, arremessos e até mesmo interceptações.

Mas esta semana, não houve ligação.

Não com Cam Ward e Kyron Drones prontos para se enfrentarem na noite de sexta-feira, quando o número 7 de Miami enfrenta Virginia Tech (7:30 ET, ESPN / ESPN App) em um jogo ACC crucial. Não há nada a dizer até que os segundos finais do relógio cheguem.

A maneira como eles chegaram aqui mostra a imprevisibilidade que acompanha a vida de zagueiro. Aqui temos duas pessoas do Texas desempenhando a posição, primos por parte de mãe, que foram avaliados de maneira muito diferente como candidatos no ensino médio: Ward mal foi recrutado, Drones, um candidato de quatro estrelas.

Mesmo assim, os dois chegaram onde deveriam estar, graças ao portal de transferência: Ward em Miami, como um dos principais candidatos ao Heisman no início da temporada, e Drones na Virginia Tech, onde ele finalmente se sente em casa.

Se você tivesse dito a Colbert, quando ele começou a trabalhar com Ward and Drones, que um dia ele embarcaria em um avião para Miami para vê-los jogar um contra o outro, ele teria rido.

“Isso nunca deveria acontecer”, disse Colbert.

Ward e Drones cresceram a menos de uma hora um do outro fora de Houston, mas não tinham ideia de que eram parentes até o ensino médio. Mesmo assim, sua primeira apresentação ocorreu como zagueiros em busca do treinador pessoal certo para melhorar suas habilidades.

Enquanto seus pais os observavam treinar com a lenda aposentada do ensino médio do Texas, Steve Van Meter, eles começaram a conversar. Calvin Ward disse a Kevin Drones que Cam estava tocando no West Columbia High. Kevin, treinador assistente de ensino médio de longa data no estado, disse que sua esposa era de uma cidade próxima chamada Angleton. Calvin Ward disse que sua esposa também era de Angleton.

Cada um deles ligou para casa. Com certeza, suas esposas eram primas de segundo grau e cresceram juntas. Mas à medida que envelheceram e se mudaram para cidades diferentes e se ocuparam com suas respectivas famílias, perderam contato. Cam e Kyron permitiram que eles se reconectassem, e a conexão familiar aumentou o relacionamento entre os zagueiros.

Depois que Van Meter voltou a ser treinador em tempo integral no ensino médio, Drones e Ward precisavam de outro treinador de quarterback para ajudá-los. Drones se conectaram com Colbert em seu primeiro ano do ensino médio em 2019, graças à sua equipe técnica. Colbert, de 28 anos, jogou como coordenador ofensivo e treinador de quarterbacks dos Drones durante sua carreira no ensino médio, então ele conhecia os meandros do que eles queriam que os Drones fizessem.

Ward também começou a trabalhar com Colbert, em 2021, após um ano no FCS Incarnate Word.

“Definitivamente nos aproximamos quando começamos a treinar juntos”, disse Drones. Darrell Colbert Jr.

“Definitivamente nos aproximamos quando começamos a treinar juntos”, disse Kyron Drones. “Fica muito competitivo. Falando mal e escolhendo a cabeça uns dos outros sobre como melhorar. Estamos todos tentando chegar a esse objetivo final, que é a NFL. Esperançosamente, estamos no mesmo draft juntos.”

Na verdade, Ward se formou no ensino médio um ano antes dos Drones, em 2020. Preso jogando no ataque wing-T, Ward teve tão poucas oportunidades de arremessar que os recrutadores nunca lhe prestaram muita atenção. A verdade é que os Wards nem perceberam o quão bom Cam poderia ser até começarem a trabalhar com Van Meter. Ward tinha planos de jogar basquete na faculdade. Mas durante uma das primeiras sessões de treinamento juntos, Van Meter puxou Calvin Ward de lado.

“Assista isso”, disse Van Meter a Calvin Ward.

Van Meter fez Cam acertar o hashmark direito, e ele fez o receptor chegar ao hashmark esquerdo e correr 15 jardas. Cam o acertou perfeitamente.

“Então ele disse a Cameron: ‘Olha, você provavelmente pode atravessar o país e encontrar qualquer armador de 1,80 metro no basquete, mas você é provavelmente um dos melhores zagueiros de 6-2 que já treinei’. e ele treinou por 30 e poucos anos no ensino médio”, disse Calvin Ward. “Então, a partir de então, sua mentalidade mudou: mesmo que ele não estivesse em um sistema no ensino médio que pudesse mostrar seus talentos, pode haver um caminho aqui.”

Embora Calvin tenha atravessado o país levando Cam para acampamentos, a única oferta de bolsa de estudos que recebeu foi para o Incarnate Word. Então ele pegou.

Enquanto isso, em Pearland, Texas, Drones também era uma perspectiva negligenciada no ensino médio no início de sua carreira. Ele também sonhava em jogar basquete universitário. Mas, como júnior em 2019, ele levou Shadow Creek High a um campeonato estadual – com seu pai na comissão técnica. Logo as ofertas começaram a aparecer.

Inicialmente, os Drones preferiram ir para Auburn. Mas então a COVID-19 interrompeu o recrutamento em seu último ano e ele não pôde fazer nenhuma visita oficial.

A Drones acabou aceitando a última oferta do Power 5 no estado do Texas, indo para Baylor em 2021. Mas depois de dois anos lá, a Drones ainda era o reserva e decidiu que queria um novo começo. Ele entrou no portal de transferência. Virginia Tech foi a primeira escola que o visitou em Waco.

“Ele estava apenas procurando alguém que estivesse disposto a lhe dar uma chance e fosse honesto sobre lhe dar uma chance”, disse Kevin Drones. “Sentimos isso imediatamente com a Virginia Tech. Queríamos apenas ter uma oportunidade, uma oportunidade verdadeira, não apenas da boca para fora ou você já tem um cara que prometeu ou algo assim.

Drones tem um total de 974 jardas ofensivas, com seis touchdowns e três interceptações até agora nesta temporada. Brian Bishop/Ícone Sportswire

Os drones chegaram a Blacksburg em 2023 e não conquistaram a vaga de titular de imediato. Ele se tornou titular somente depois que Grant Wells se machucou no início da temporada. Mas assim que Drones teve a oportunidade, ele não olhou para trás. Drones começou 11 jogos no ano passado, culminando com um recorde do Military Bowl com 176 jardas na vitória por 41-20 sobre Tulane, mostrando por que muitos o consideravam um dos melhores zagueiros de dupla ameaça do país.

Enquanto isso, Ward finalmente conseguiu a oportunidade do Power 5 que sempre quis. Mas não foi Miami. Ainda não, de qualquer maneira.

Em dois anos na UIW, ele arremessou 6.908 jardas e levou a escola ao título da conferência em 2021. Ele se transferiu para o estado de Washington em 2022 e arremessou mais de 6.000 jardas em dois anos lá também. Quando Ward decidiu entrar no portal de transferências após a temporada de 2023, Drones sabia que haveria uma boa chance de ele jogar contra seu primo nesta temporada.

Demorou um pouco até que alguém soubesse com certeza. Ward estava indeciso sobre voltar para a faculdade. Tão indeciso, na verdade, que inscreveu seu nome no draft da NFL. Seus pais o mudaram para um apartamento em Jacksonville, Flórida, em janeiro, para que ele pudesse começar o trabalho de preparação para o recrutamento com um treinador lá.

Mas algo atormentava Calvin. Cam disse a ele antes de se declarar para o recrutamento o quanto ele adorava jogar futebol americano universitário e o quanto ainda tinha para provar. “Acho que fui escolhido no primeiro turno do draft”, disse Cam ao pai.

O conselho consultivo do draft da NFL o classificou como uma escolha de rodada intermediária a final. Calvin lembrou Cam sobre a conversa deles quando o prazo para retirar seu nome do rascunho se aproximava. Miami manteve contato com Cam, esperando que ele mudasse de ideia.

“Ele disse: ‘Se você fosse eu, o que faria?'”, lembrou Calvin. “Eu disse: ‘Esta é sua decisão’. Ele disse: ‘Quero ir para Miami’. Se você pudesse ver o rosto dele, seria como luzes de Natal.”

Calvin diz que isso aconteceu dois dias antes do prazo final do rascunho. Ele e sua esposa, Patrice, ajudaram Cam a arrumar o apartamento que acabara de alugar. Cam se inscreveu online em um programa de pós-graduação em Miami. Então eles partiram, dirigindo pela Interstate 95 com Cam dirigindo seu carro e seus pais dirigindo um SUV alugado com o Rottweiler de 135 libras de Cam, Uno, fazendo a viagem ao lado deles.

Com Ward ingressando no Hurricanes, as expectativas da pré-temporada dispararam. Mas eles também dispararam para os Hokies, que devolveram os Drones, junto com seu principal rusher, os quatro primeiros recebedores e quase todos na linha ofensiva. Quando a programação do ACC foi finalmente divulgada em janeiro, Ward e Drones viram o confronto dos sonhos: Virginia Tech em Miami, 27 de setembro.

Ward está atualmente classificado em segundo lugar nacionalmente em jardas de passe. Peter Joneleit/Ícone Sportswire

“Este jogo foi circulado”, disse Drones.

Colbert deu alguns conselhos, já que Ward e outro quarterback que trabalha com eles, Shedeur Sanders, do Colorado, se enfrentaram no ano passado.

“Eu disse a Kyron: ‘Saiba que durante toda a semana Cam não vai falar com você; não espere que ele diga oi antes do jogo’”, disse Colbert rindo.

Mas Colbert acrescentou que o jogo iminente alimentou ainda mais a competição durante os treinos fora de temporada. Talvez mais para Ward, que nunca teve vergonha de falar um pouco de besteira.

“Digamos que estamos fazendo um exercício e Kyron joga a bola um pouco para cima ou um pouco para trás”, diz Colbert. “Cam dizia: ‘Oh, isso é uma escolha contra meus rapazes.’ Muitas vezes são pequenos lances: ‘Isso é uma reviravolta nas descidas, agora vou marcar.’ Cam sempre começa.”

Cam Ward credita os treinos com Colbert e o treinamento com Sanders e Drones por ajudá-lo a melhorar.

“Ele é um dos melhores treinadores de quarterback do jogo”, disse Cam Ward. “Comigo, Shedeur e Kyron, Darrell nos acerta. Ele também nos permite ter nosso próprio estilo nos treinos de como jogamos nosso jogo. já estive melhor.”

Ward teve um início quente nesta temporada, ocupando o segundo lugar no país em jardas de passe (1.439), enquanto liderava o invicto Miami com 209 pontos no total – o máximo que os Hurricanes marcaram nos primeiros quatro jogos de qualquer temporada.

Virginia Tech teve um início mais lento com 2-2, enquanto os Drones e o ataque tentam encontrar o equilíbrio. Kevin Drones notou que Kyron colocou muita pressão sobre si mesmo no início da temporada e disse-lhe para jogar solto e se divertir. Até o momento, Drones tem 974 jardas totais de ataque, com seis touchdowns e três interceptações.

Mas, como disse Ward após a vitória sobre a USF na semana passada, o que aconteceu até agora é irrelevante. O jogo ACC começa com um rosto familiar na linha lateral, um confronto altamente aguardado nas famílias Ward e Drones. Infelizmente para Kevin Drones, ele não poderá comparecer porque tem um jogo do ensino médio para treinar naquela noite.

Mas a sua esposa, Olinka, estará lá. O mesmo acontecerá com Patrice e Calvin. Os dois primos se verão antes do jogo, antes de se sentarem em suas respectivas seções de times. Colbert não poderá tomar partido. Em vez disso, “Espero que esses caras possam ir lá e jogar um daqueles jogos lendários, então toda vez que ligo as redes sociais durante o resto do fim de semana, vejo apenas Kyron Drones e Cam Ward”.

Ward foi, previsivelmente, bastante calado quando questionado sobre a oportunidade de abrir o jogo ACC contra Drones. “Estou pronto para jogar”, disse Ward.

Kyron, por outro lado?

“Cam vai ver quando jogarmos em Miami”, disse ele. “[I’ll] apenas mostre a ele quem é o verdadeiro número 1. “