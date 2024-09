Cam Ward estrela pelos Hurricanes, coloca Gators e fãs em alerta

GAINESVILLE, Flórida — O quarterback Cam Ward seguiu em direção ao túnel de Miami, enquanto os fãs dos Hurricanes vestidos de verde e laranja gritavam para chamar sua atenção.

O técnico Mario Cristobal o deteve e então o direcionou até um grande grupo que estava gritando atrás do banco durante todo o jogo para que Ward pudesse acenar e dar um high-five.

Ninguém poderia culpar os Hurricanes por permanecerem no campo após o jogo ou por Cristobal querer que seus jogadores saudassem os fãs. Esta vitória significou apenas um pouco mais, na estrada, contra um rival do estado, em um estádio onde Miami venceu pela última vez há 22 anos.

Ward foi facilmente o maior diferencial em uma vitória dominante de 41-17 sobre a Flórida no sábado, uma declaração de que todo o entusiasmo em torno dos Hurricanes nos últimos nove meses foi bem merecido. No terceiro quarto, cânticos de “Let’s Go Canes” podiam ser ouvidos no Swamp.

“Alguns conselhos para os fãs: se vocês vão fazer barulho, vocês têm que fazer barulho quando estivermos nos amontoando. Não dá para fazer barulho só depois que acabarmos o amontoado. A essa altura, não tem mais sentido. Ouvimos a jogada. Já nos comunicamos. Mas era uma boa atmosfera para jogar. E estou animado agora que conseguimos uma vitória.” Miami QB Cam Ward

Quando o dia começou, mais de 90.000 fãs lotaram os assentos, mas Ward os silenciou com sua capacidade de escapar, inteligência e precisão a laser, lançando para 385 jardas — o maior número em uma estreia na história do programa — três touchdowns e uma interceptação.

Depois, claramente perturbado porque uma das maiores histórias do jogo era que os Canes nunca tinham jogado em um ambiente tão barulhento antes, Ward tinha uma mensagem para os fãs dos Gator.

“Joguei na USC”, disse Ward, que foi transferido de Washington State para Miami. “A USC não estava lotada, mas era mais barulhenta do que isso. Joguei em Oregon, era mais barulhenta do que isso. A Pac-12 é mal falada. Um conselho para os fãs: se você vai fazer barulho, tem que fazer barulho quando estivermos nos reunindo. Não pode fazer barulho só depois que acabarmos o huddle. A essa altura, não tem mais sentido. Ouvimos a jogada. Já nos comunicamos. Mas era uma boa atmosfera para jogar. E estou animado agora que conseguimos uma vitória.”

Ward foi um dos maiores motivos. Sua chegada surpresa em janeiro do portal, após inicialmente se declarar para o draft da NFL, serviu para aumentar as esperanças de que os Hurricanes pudessem ter uma temporada de sucesso no Ano 3 sob Cristobal. Miami também contratou outros jogadores importantes do portal, incluindo Damien Martinez, Tyler Baron e Meesh Powell, mas Ward atraiu toda a atenção após sua performance de destaque na primavera.

Ele mostrou por que agora os jogos realmente contam.

“Sim, ele não é ruim”, disse Cristobal com um sorriso durante sua entrevista coletiva pós-jogo. “Todas as coisas que vocês provavelmente estavam se perguntando durante o acampamento: ‘Cara, eles falam muito sobre Cam Ward. Ele é realmente tão bom?’ Ele está apenas arranhando a superfície. Jogadas realmente precisas, improvisadas e estendidas. Cada time tem uma vela de ignição. Cada jogo tem uma vela de ignição. Ele foi o cara hoje.”

Houve muitas jogadas de destaque, mas talvez a melhor tenha sido no terceiro quarto. Ward foi forçado a sair do pocket e correu para a esquerda. De lá, ele viu Jacolby George no fundo da end zone. Ward disparou um passe e George o pegou, na ponta dos pés para permanecer dentro dos limites para a pontuação de 23 jardas.

“Ele é um dos melhores recebedores no treino de scramble, e quando você tem um corpo de recebedores como esse, você tem uma quadra de tight end como a nossa, é difícil jogar homem a homem e jogar zona, porque em algum momento alguém vai quebrar na defesa”, disse Ward. “Nós realmente não tivemos a chance de entrar na nossa bolsa assim como um ataque [like] nós realmente queríamos. Jogadas de rotina ganham jogos, e isso é algo que fizemos.”

Aquele passe para touchdown para George foi realmente uma jogada de rotina?

“Já fiz jogadas assim antes, então é uma jogada de rotina para mim”, disse Ward. “Ótima pegada dele. Ele conseguiu ter boa percepção espacial na parte de trás da end zone.”

Pela quinta vez em sua carreira, Ward teve 350 jardas de passe enquanto completava pelo menos 70% de seus passes. De acordo com a ESPN Stats & Information, os únicos dois quarterbacks da FBS com mais jogos desse tipo desde 2022 são Michael Penix Jr. e Bo Nix.

A Flórida raramente o pressionou — apenas nove vezes em 38 dropbacks. O que se desenrolou pareceu e foi sentido diferente, não apenas por causa de Ward, mas por causa do jogo físico e dominante na frente.

Cristobal, um ex-jogador de linha ofensiva, trabalhou duro para construir os Hurricanes nas trincheiras e disse: “Estamos jogando futebol de Miami agora.” Claro, os fãs de Miami estavam cheios de esperança antes de seguir uma grande vitória fora da conferência que poderia potencialmente ajudar a impulsionar uma temporada de campeonato. Mesmo no ano passado, Miami derrotou o Texas A&M na Semana 2 a caminho de um início de 4-0. Mas um ajoelhamento malfeito contra a Georgia Tech deixou os Hurricanes cambaleando, e eles terminaram 7-6.

Cristobal não estava pronto para fazer nenhuma proclamação depois de sábado, mas a enormidade da vitória também não passou despercebida para ele. Agora, Miami tem que construir a partir disso.

“Estamos trabalhando duro”, disse Cristobal. “Conseguir uma vitória convincente como essa é ótimo, mas a coisa mais importante sobre a qual conversamos foi que, pela primeira vez em muito tempo, Miami teve a chance de jogar um jogo importante para começar a temporada, e agora temos que mostrar que podemos lidar com esse sucesso e melhorar. Hoje foi um passo muito, muito grande.”

Ou como disse Powell: “Este é apenas um jogo. Planejamos jogar mais 16.”