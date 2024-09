A equipe de campanha do ex-POTUS divulgou um comunicado há poucos minutos… garantindo que as pessoas de 45 anos estão seguras depois que tiros dispararam “nas proximidades dele”.

Repórter do Político Meredith McGraw diz que vários tiros foram disparados hoje no Trump National Golf Club em West Palm Beach – onde DJT estaria jogando uma partida de golfe.

Entramos em contato com o Serviço Secreto e com o gabinete do xerife local para obter mais detalhes… até agora, nenhuma resposta.

Trump teve que usar um curativo na orelha por algumas semanas após o incidente… embora ele finalmente tenha se recuperado do tiroteio que causou um grande alvoroço e levou ao cargo de Diretor do Serviço Secreto Kimberly trapaça descendo.

Um representante do Serviço Secreto nos disse: “O Serviço Secreto dos EUA, em conjunto com o Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach, está investigando um incidente de proteção envolvendo o ex-presidente Donald Trump que ocorreu pouco antes das 14h”, reiterando que Trump está seguro e dizendo mais detalhes virão em breve.