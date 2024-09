Campanha presidencial de Donald Trump sob fogo de anúncios com alegações de agressão sexual

George Conwayque já foi casado com Kellyanne Conwayum ex-assessor de Donald Trump, está entrando em cena para destacar a alegações de agressão sexual contra Trump enquanto faz campanha para um segundo mandato na Casa Branca. Em 25 de setembro, o comitê de ação política de Conway lançou anúncios apresentando duas mulheres que acusaram Trump de má conduta sexual.

O primeiro anúncio conta a história de Natasha Stoynoffuma ex-repórter da revista PEOPLE. Ela alega que durante uma visita a Mar-a-Lago em dezembro de 2005 para uma entrevista com Trump e sua esposa, Melania, ele a agrediu. Ela se lembra de um momento em que Melania subiu as escadas para se trocar para uma sessão de fotos, o que levou Trump a convidar Stoynoff para uma sala, onde as coisas tomaram um rumo preocupante.Ele me leva até esta sala, me empurra contra a parede e começa a me beijar com força“, ela compartilha.

Stoynoff descreve sentir-se “em choque e sufocada” enquanto tentava afastá-lo. Felizmente, ela diz, um mordomo entrou no quarto bem a tempo.Como muitas mulheres, eu me culpei“, ela reflete sobre o incidente. Em um momento arrepiante, ela se lembra de Trump dizendo, “Você sabe que vamos ter um caso, não sabe?“exatamente quando Melania se aproximou.

Stoynoff e Leeds compartilham suas experiências

O segundo anúncio apresenta Jéssica Leedsque se apresentou em um artigo do New York Times de 2016 com sua própria história sobre um encontro com Trump em um voo de primeira classe em 1979. Leeds afirma que Trump agarrou os seios dela e tentou colocar a mão por baixo da saia dela durante o voo quando ela tinha 38 anos.

Ela também contou que encontrou Trump em um evento de caridade apenas dois anos depois, onde ele fez um “comentário grosseiro” em relação a ela. No novo anúncio, Leeds relembra vividamente a experiência de voo, dizendo: “O avião decolou e, de repente, Donald Trump…” antes que sua história seja interrompida.

Ambos os anúncios visam lançar luz sobre as sérias alegações contra Trump enquanto ele continua sua jornada política. A iniciativa de Conway não é apenas sobre chamar a atenção para essas alegações, mas também sobre amplificar as vozes daqueles que se apresentaram com suas experiências. À medida que o cenário político esquenta, essas histórias servem como um lembrete das discussões em andamento sobre a responsabilização e o tratamento das mulheres em várias esferas da vida.