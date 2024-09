Campbell, dos Lions: Gestão custosa do relógio, derrota para os Bucs ‘por minha conta’

DETROIT — Um emocionado Dan Campbell conteve as lágrimas brevemente ao falar sobre a derrota surpreendente dos Lions por 20 a 16 para o Tampa Bay Buccaneers no domingo.

O técnico do Detroit não deu desculpas, em vez disso, culpou a si mesmo pelo início de 1-1 do time, apesar de entrar na partida da Semana 2 no Ford Field como favorito por 7,5 pontos, segundo a ESPN BET.

“Eu pedi por melhorias em relação à semana passada, foi a história, e nós melhoramos. E o técnico deles custou a eles — o técnico principal deles custou a eles esta”, disse Campbell. “Então, erro crítico para terminar o tempo e 100 por cento em mim. Nós melhoramos. Há áreas em que temos que continuar a melhorar, mas não está OK.”

Em uma revanche do confronto dos playoffs da rodada divisional da NFC, o ataque de Detroit marcou apenas um touchdown em sete viagens à red zone contra os Buccaneers.

Seus seis drives na red zone sem touchdown foram os maiores de um time dos Lions em um jogo desde 1981, segundo a ESPN Research. No entanto, Campbell apontou o drive que encerrou o primeiro tempo, onde eles foram marcados por ter muitos homens ofensivos em campo, como um grande erro.

Os Lions estavam perdendo por 13 a 6 naquele momento e poderiam ter pontuado em uma terceira descida e 2 jardas na linha de 9 jardas dos Buccaneers, mas o relógio expirou devido a um tempo de espera de 10 segundos devido à penalidade.

O quarterback Jared Goff e o ataque lançaram a bola para parar o relógio, mas a unidade de field goal começou a correr para o campo faltando alguns segundos, pois o tempo foi mal administrado.

“Olha, não foi nada que vá fazer sentido para ninguém. Não há como justificar isso. Foi um erro enorme da minha parte, de mais ninguém”, disse Campbell. “Foi só entre field goal apressado e cronometrar e foi 100 por cento minha culpa. 100 por cento.

“É por isso que temos caras em campo que tentam cronometrar, e é uma daquelas coisas em que trabalhamos repetidamente, e temos sido bons, fazemos tudo e então eu estrago tudo”, disse ele.

Goff, que teve 3-0 contra o quarterback Baker Mayfield ao longo de sua carreira, foi 34-para-55 com 307 jardas contra a defesa dos Buccaneers. Ele também lançou duas interceptações e nenhum touchdown, mas Campbell está confiante de que Goff vai se recuperar contra o Arizona na próxima semana para ajudar a voltar aos trilhos.

“Eles são um bom time, nós somos um bom time, é o começo da temporada, será definitivamente uma experiência de aprendizado para nós olharmos e pensarmos, ‘OK, o que deu errado e como podemos consertar?'”, disse Goff. “Acho que se bem me lembro, começamos 1-1 no ano passado e fomos capazes de responder muito bem a isso. Então, é o começo do ano, mas é uma boa experiência de aprendizado e uma chance para mergulharmos no que deu errado e como não deixar que isso aconteça novamente.”

O tackle ofensivo All-Pro Penei Sewell também ficou frustrado com a derrota ao sair do vestiário, mas agradecido por Campbell estar disposto a assumir a responsabilidade na derrota, principalmente pela má administração do relógio.

Sewell vê a derrota como um alerta em meio às expectativas de que o time fará uma boa campanha na pós-temporada.

“Isso meio que reflete o tipo de pessoas que temos neste prédio”, disse Sewell sobre Campbell. “Eu sei que ele disse isso, mas este é um esporte de equipe, um esforço de equipe, então todos têm um papel que contribui para esta derrota. Então, definitivamente é difícil de engolir, mas temos que ser capazes de nos recuperar e ser melhores para os próximos jogos.”