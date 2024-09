Campo escorregadio no Brasil causa desafios para Eagles e Packers

SÃO PAULO — As condições do campo foram um dos principais assuntos após a vitória do Philadelphia Eagles por 34 a 29 sobre o Green Bay Packers na noite de sexta-feira.

Vários jogadores perderam o equilíbrio durante o jogo e depois atribuíram isso à superfície escorregadia da Arena Corinthians, que normalmente é um estádio de futebol. Para os Eagles, isso trouxe algumas memórias recentes não tão boas.

“Isso me lembrou um pouco do gramado do Super Bowl”, disse o tight end Dallas Goedert, referindo-se à superfície do Arizona quando os Eagles perderam para o Kansas City Chiefs no Super Bowl LVII.

“Quero dizer, vocês viram lá que foi meio difícil ganhar tração”, disse o quarterback dos Eagles, Jalen Hurts. “Definitivamente desafiador naquele campo. Não é o tipo de campo em que estamos acostumados a jogar. Já tivemos esse tipo de campo antes. Eles tiveram que jogar nele também. Estou feliz que encontramos uma maneira de descobrir isso como um time, superar isso.”

O running back dos Eagles, Saquon Barkley, foi um dos primeiros a perder o equilíbrio, resultando em uma perda de 5 jardas em sua primeira corrida com o uniforme dos Eagles. Após a série, ele foi até a linha lateral e disse aos seus companheiros de equipe que eles precisavam trocar para chuteiras mais longas, de sete pinos.

A mudança funcionou muito bem para Barkley, que correu por mais de 100 jardas e terminou com três touchdowns no total.

“É um daqueles campos onde a parte de cima simplesmente saiu com muita facilidade”, disse o tackle Lane Johnson. “É para isso que eles fazem os studs. É por isso que os embalamos. Eles não são confortáveis, mas são úteis.”

Tendo aprendido com o passado, alguns jogadores fizeram a mudança antes do jogo.

“Eu corri uma rota em alta velocidade quando fizemos o passo a passo [Thursday]”, escorreguei e eu disse: ‘Não vou cometer o mesmo erro duas vezes, vou para sete pinos'”, disse Goedert.

Os Packers também estavam sentindo os efeitos. O técnico Matt LaFleur disse a um repórter lateral durante o jogo que “com certeza tem sido um problema”.

“Quer dizer, houve alguns casos em que eu estava escorregando”, disse o safety do Packers, Xavier McKinney. “Foi um pouco escorregadio. Diferente do que obviamente estou acostumado. É apenas outra circunstância. Obviamente, cada campo será diferente. Temos que ser capazes de, não importa a circunstância, ainda fazer nosso trabalho e fazê-lo em alto nível.”

Nem todos foram tão diplomáticos. O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, foi às redes sociais e escreveu: “Cara, esse campo é uma droga!!!”

Não foi por falta de esforço. O zelador chefe dos Eagles, Tony Leonard, trabalhou com o diretor de campo da NFL, Nick Pappas, “por meses” antes do jogo, disse o gerente geral assistente da Filadélfia, Jon Ferrari, na semana passada, para deixar as condições perfeitas para um jogo da NFL.

“É um campo de futebol, mas foi meio que reformado”, disse Ferrari, “então está em ótimo estado”.