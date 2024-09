Cam’ron, Mase e Akademiks dizem que Jay-Z ajudou Kendrick Lamar a ganhar Drake Beef no Super Bowl

Reproduzir conteúdo de vídeo



É o que é

Kendrick Lamar a atração principal do Super Bowl do próximo ano em Nova Orleans é Jay-Za maneira de dar ao rapper de “Not Like Us” vantagem sobre sua briga contra Drake … pelo menos, é isso que Cam’ron dar Mase quero que o público acredite!!!

No episódio de segunda-feira de “It Is What It Is”, os locutores esportivos de hip hop afirmaram que Jay-Z, cujo selo Roc Nation é estrategista de entretenimento musical ao vivo da NFL desde 2019, preparou a jogada para Kendrick envergonhar Drake no grande palco. .resolvendo assim seus próprios problemas com ele.

A dupla do Harlem World também afirmou que Jay-Z mexeu alguns pauzinhos para que eles não fossem convidados no recente Fanatics Fest isso aconteceu … Cam detalhou sua guerra fria com Jay-Z no passado e aludiu que o relacionamento deles ainda é meio gelado !!!

DJ Akademik também aderiu à noção de que Jay-Z estava mexendo os pauzinhos em favor de Kendrick, citando a faixa de Drake de 2015, “Charged Up”, como um motivo para ser mesquinho.

Não importa o fato de Jay ter usado “Certified Lover Boy” de Drake em 2021 ou Kendrick ter lançado a maior música rap deste ano… esses caras estão garantindo que a panela continue mexida!!!