Candice Bergen chama JD Vance durante aparição no Emmy

Candice Bergen está ficando político no Emmy … contando uma piada às custas de JD Vance, recebendo aplausos entusiásticos do público.

A lenda da TV subiu ao microfone durante o Emmy em Los Angeles no domingo à noite … falando sobre seu tempo em Murphy Brown, que durou de 1988 a 1998, com um renascimento de curta duração em 2018.

CB relembra um momento em que o então vice-presidente Dan Quayle – que serviu de 1989 a 1993 no governo do presidente George HW Bush – saiu publicamente do programa por ter Murphy decidido criar sua filha como mãe solteira.