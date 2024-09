Candidato a governador do Partido Republicano da Carolina do Norte nega se chamar de ‘nazista negro’ em site pornô

Marcos Robinson o candidato republicano para governador da Carolina do Norte, é acusado em uma nova reportagem de fazer algumas declarações malucas em um site pornográfico… mas ele está falando sério Salsicha em sua negação.

Um novo relatório bombástico de CNN afirma ter evidências de que Robinson se declarou um “nazista negro” e disse que gostava de assistir “travesti em pornografia feminina” no quadro de mensagens do Nude Africa, um site pornográfico.

Confrontado com as reportagens da CNN, Robinson culpou a inteligência artificial… e classificou a história obscena como “lixo dos tablóides”. A CNN diz que os cargos são de 2008 a 2012, muito antes de ele entrar na política e ser eleito vice-governador da Carolina do Norte.