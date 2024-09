Canelo Alvarez chama Conor McGregor de luta de “dinheiro fácil” e prevê nocaute “na hora que eu quiser”

Canelo Alvarez espera derrotar Conor McGregor facilmente se os dois se enfrentarem no ringue de boxe.

O campeão dos super-médios defende seus títulos WBA, WBC e WBO contra Edgar Berlanga neste sábado, mas isso não impediu os repórteres de perguntarem o que ele tem programado para sua próxima luta. O repórter de boxe Manouk Akopyan perguntou a Alvarez se ele estaria interessado em lutar contra a estrela do UFC Conor McGregor, o que Alvarez achou engraçado.

“Eu sei, e então mostraremos que o boxe é melhor”, disse Alvarez, antes de acrescentar: “Dinheiro fácil, fácil, muito fácil”.

McGregor, que anteriormente detinha títulos do UFC em 145 e 155 libras, participou de apenas uma luta de boxe profissional, uma disputa de alto nível que o viu lutar nove rounds com o lendário Floyd Mayweather antes de sucumbir a golpes no 10º. Desde aquele evento de agosto de 2017, McGregor competiu esporadicamente no MMA, vencendo apenas uma de suas últimas quatro lutas e ainda aguarda sua próxima reserva após uma lesão forçá-lo a sair de uma luta com Michael Chandler no UFC 303.

Questionado sobre quanto tempo McGregor duraria contra ele, Alvarez previu que poderia derrotar McGregor por nocaute sempre que decidisse.

“Na hora que eu quiser”, disse Alvarez. “Uma rodada, duas rodadas, três rodadas, o que eu quiser.”

Embora seja improvável que Alvarez e McGregor se enfrentem sob qualquer regra de esporte de combate, o astro do boxe enfrentará o próprio UFC neste fim de semana, quando enfrentará Berlanga na T-Mobile Arena em Las Vegas, não muito longe do Sphere, que sedia o UFC 306 na mesma noite.

O CEO do UFC, Dana White, deixou claro que não hesitará em agendar eventos anuais do UFC para o fim de semana do Dia da Independência do México no futuro, uma decisão com a qual Alvarez não vê problemas.

“Não, não é nada”, disse Alvarez. “A competição é boa. Maio e setembro são meus dias e a competição é boa. Eu não faço dessa forma, eu só foco na minha equipe e foco no que estou fazendo, e se alguém quiser fazer outros shows, tudo bem.”