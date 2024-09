“Canelo Alvarez não precisa de Benavidez, ele está no nível de Mayweather”

Eo sucesso comercial de Canelo Álvarez não está em debate no mundo do boxe, do qual ele se tornou o rosto após a aposentadoria de Floyd Mayweather Jr., o carrasco do mexicano em 2013.

Por essa razão Saulo Álvarez tem o luxo de decidir quem são seus oponentes e, independentemente de sua posição, seu poder de atração permanece inigualável.

Robert Garcia: Canelo é um superstar, não importa quem ele escolha lutar

Em sua última luta em 14 de setembro contra Edgar Berlanga, Canelo gerou aproximadamente $17 milhões em bilheteria na T-Mobile e cerca de $60MDD em vendas de pay-per-view (PPV), de acordo com estimativas do Sports Business Journal. Então, no total, ele gerou cerca de $80 milhões escolhendo seu oponente.

Esses números desvalorizam qualquer ataque a Saulo Álvarez sobre sua escolha de adversários, acredita o treinador Roberto Garciacomo só estrelas gostam Floyd Mayweather Jr. pode fazer isso.

Isso lhe diz que Canelo é um superstar, ele é o rosto do boxe agora. As pessoas zombam dele por sua escolha de oponentes, mas quando você olha para as compras, quando você olha para o portão, ele parece ter encontrado o lugar certo?

“Maio também estava naquela posição onde não importa com quem ele lutasse ou com quem ele fizesse uma exibição, ele ainda iria apresentar bons números. Então, há muito poucos que poderiam fazer isso e Canelo é um deles”, Roberto Garcia disse à FightHub TV.

Quanto Saúl Álvarez ganhou na luta contra Berlanga?

Dos quase 80 milhões de dólares gerados contra Edgar Berlanga, Saulo Álvarez teria arrecadado cerca de US$ 25 milhões entre pay-per-view e bilheteria, mas ele também tem sua renda contratual, que é de cerca de US$ 35MDD por luta, então estima-se que seus ganhos em sua última luta foram em torno de US$ 60 milhões.

A luta de Canelo Alvarez com as maiores vendas de PPV