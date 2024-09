Canelo Alvarez passa por Edgar Berlanga em decisão unilateral

LAS VEGAS — Canelo Alvarez, a maior estrela do boxe, manteve seu campeonato unificado dos super-médios com uma vitória por decisão unânime sobre Edgar Berlanga na noite de sábado na T-Mobile Arena.

Alvarez derrubou Berlanga com um gancho de esquerda monstruoso no Round 3 — seu golpe de dinheiro — e prevaleceu com placares de 117-110, 118-109 e 118-109. A ESPN marcou um shutout de 120-107.

Esta foi a quinta vitória consecutiva por decisão de Alvarez, que não consegue um nocaute desde que derrotou Caleb Plant em novembro de 2021. É também a quarta luta consecutiva em que Alvarez consegue um knockdown.

Escolhas do editor

“Agora, o que eles vão dizer?” Alvarez, 34, disse durante sua entrevista pós-luta. “Eu luto com lutadores mais jovens. Eles dizem que eu luto com lutadores mais velhos. Eles sempre falam. … Minha experiência, meu talento, meu trabalho duro, minha inteligência, tudo junto [makes me the best]. Se você tem talento, mas não tem disciplina, você não tem nada.”

Alvarez, o boxeador número 5 libra por libra da ESPN, é um dos melhores de todos os tempos. Berlanga, enquanto isso, estava lutando no nível de classe mundial pela primeira vez. Alvarez (62-2-2, 39 KOs) era um favorito de -1600, pela ESPN BET, e um favorito de -250 para ganhar a vitória dentro da distância.

No entanto, Berlanga (22-1, 17 KOs) raramente lançou um soco poderoso, claramente cauteloso em apresentar uma oportunidade de contra-ataque para um dos melhores do esporte em capitalizar tais aberturas. Após o knockdown, enquanto Berlanga se sentava na lona e batia suas luvas, ele entrou no modo de sobrevivência.

Canelo Alvarez conseguiu um knockdown pela quarta luta consecutiva, mas não vence por nocaute desde novembro de 2021, um período de cinco lutas seguidas. Foto AP/John Locher

Alvarez pressionou para frente e tentou encurtar a distância enquanto Berlanga bombeava seu jab de fora do alcance. E enquanto Berlanga era robusto por dentro e mostrava alguma resistência, ele claramente não estava disposto a se vender e arriscar se tornar uma vítima de nocaute.

“Estou chateado”, disse Berlanga. “Lutei com uma lenda esta noite. Espero que este seja o começo hoje de me tornar uma futura lenda. … Dei o melhor golpe dele, acredito, no terceiro round.”

O Brooklynite de ascendência porto-riquenha começou sua carreira com 16 KOs no primeiro round, mas conforme ele se destacava na competição, seu poder se dissipou. Berlanga, 27, entrou em sua primeira disputa de título logo após uma vitória por nocaute no sexto round sobre Padraig McCrory em fevereiro.

Estatísticas de soco do CompuBox Socos Álvarez Berlanga Total desembarcado 201 119 Total lançado 464 446 Por cento 43% 27% Jabs acertados 68 54 Jabs lançados 193 260 Por cento 35% 21% Poder aterrissado 133 65 Poder lançado 271 186 Por cento 49% 35%

Alvarez, naturalmente, está vários níveis acima de tal oponente, e sua riqueza de experiência mostrou. Ele era o lutador muito mais confortável, embora tenha ficado frustrado em algumas ocasiões pelas táticas brutas de Berlanga, como o árbitro Harvey Dock advertiu a dupla inúmeras vezes.

“Os lutadores gostam de atrapalhar o jogo uns dos outros”, disse Berlanga.

Alvarez foi novamente a atração principal no fim de semana do Dia da Independência do México, um dos dois feriados de boxe reservados para a principal atração do esporte. E ele não estava pronto para discutir quem ele quer enfrentar quando ele finalmente retornar no fim de semana do Cinco de Mayo.

Na preparação para a luta, Alvarez disse à ESPN na quarta-feira que estava interessado em uma revanche com Dmitry Bivol, que o derrotou em maio de 2022 em 175 libras. Isso desde que Bivol vença Artur Beterbiev pelo campeonato indiscutível dos meio-pesados ​​em 12 de outubro em Riad, Arábia Saudita.

Outra opção estava no ringue: Terence Crawford, o futuro Hall of Famer que continua invicto. Ele fez sua estreia nas 154 libras no mês passado com uma vitória sobre Israil Madrimov e disse à ESPN na quinta-feira que gostaria de lutar com Alvarez no limite máximo de 168 libras, sem cláusula de reidratação.

“Acho que isso diria ao cara número 1 desta era pós-Mayweather quem é o rei dos reis”, disse Crawford.

Não importa quem Alvarez enfrente em seguida, ele ainda estará em busca de sua primeira vitória por nocaute desde novembro de 2021, embora não tenha perdido muitos rounds no processo.

Alvarez disse: “Sou o melhor lutador do mundo.”