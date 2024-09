Canelo Álvarez pede desculpas por polêmica com Messi

Bsuperestrela do oxing Saul Canelo Álvarez se viu no centro de uma tempestade nas redes sociais após acusar a lenda do futebol argentino Lionel Messi de desrespeitar México durante o Copa do Mundo de 2022. A tensão surgiu quando surgiu um vídeo mostrando Messi parecendo chutar uma camisa mexicana no vestiário depois ArgentinaVitória do ‘s por 2 a 0 sobre México.

Caneloque é conhecido por seu orgulho patriótico, interpretou o vídeo como uma afronta contra seu país e rapidamente foi até X para expressar sua raiva. Em um tuíte agora deletado, o lutador mexicano acusou Messi de “limpar o chão” com a camisa mexicana e emitiu um aviso dramático, dizendo: “É melhor ele pedir a Deus para não esbarrar em mim”.

A internet explodiu quando os fãs de ambos os atletas entraram na conversa. Os torcedores de Messi defenderam seu herói, insistindo que o vídeo havia sido mal interpretado, enquanto muitos de Canelo’s os fãs se uniram em torno de sua paixão patriótica. No entanto, quando a poeira baixou, Canelo começou a perceber que sua reação inicial pode ter sido motivada pela emoção e não pelos fatos.

O pedido de desculpas emocional de Canelo

Poucas horas depois de seus tuítes explosivos, Canelo retratou suas declarações e emitiu um sincero pedido de desculpas. Reconhecendo que havia exagerado, o boxeador admitiu que seu profundo amor por México tinha nublado seu julgamento.

Canelo Álvarez choca fãs com treino incomum de fortalecimento do pescoço

Em sua declaração pública, Canelo disse: “Nestes últimos dias, deixei-me levar pela paixão e pelo amor que sinto pelo meu país e fiz comentários que estavam fora do lugar. Quero pedir desculpas a Messi e as pessoas de Argentina. Todos os dias aprendemos algo novo e, desta vez, foi a minha vez.”

O pedido de desculpas marcou uma mudança significativa em relação Canelo’s reação inicial, pois ele assumiu a responsabilidade de agravar uma situação que, na verdade, era um mal-entendido. Messifiel à sua reputação de evitar dramas públicos, não respondeu ao incidente, deixando Canelo’s o pedido de desculpas fala por si.

Tyson intervém, Canelo conserta as cercas

Curiosamente, a controvérsia atraiu a atenção de outra lenda do boxe, Mike Tyson. O ex-campeão dos pesos pesados ​​defendeu publicamente Messiaté brincando que sairia da aposentadoria se Canelo cumprisse sua ameaça. De Tyson forte defesa de Messi destacou a admiração mundial pelo craque do futebol, mas Canelo’s Um rápido pedido de desculpas pareceu consertar qualquer dano potencial entre os dois ícones do boxe.

Enquanto o Messi incidente já ficou para trás, Canelo continua sendo uma força dominante no mundo do boxe. Enquanto ele se prepara para sua próxima luta no Dia da Independência do México, os fãs estão ansiosos para ver se ele consegue deixar essa pequena distração para trás e se concentrar no ringue.