Canelo Alvarez vs. Edgar Berlanga: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz atualizações ao vivo rodada a rodada de Canelo Alvarez x Edgar Berlanga para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. no sábado à noite.

O evento principal está previsto para começar por volta das 23h ET no pay-per-view DAZN e PPV.com. Confira nossa página de resultados Canelo vs. Berlanga para descobrir o que aconteceu no undercard.

Canelo Alvarez (61-2-2) venceu quatro lutas seguidas e compete pela segunda vez este ano. Ele derrotou Jaime Munguia por decisão unânime em maio passado.

Edgar Berlanga (22-0) nocauteou Padraig McCrory no sexto round em fevereiro passado, em sua única aparição em 2024. Suas cinco lutas anteriores antes de McCrory foram todas vitórias por decisão.

Canelo Alvarez e Edgar Berlanga são os próximos.

Os lutadores devem fazer suas entradas após o canto dos hinos nacionais.

O desafiante entrou e aí vem Canelo.

O árbitro Harvey Dock estará presente para supervisionar a disputa pelo título.

Confira abaixo o blog ao vivo da partida Canelo x Berlanga rodada a rodada:

Rodada 1: Canelo e Berlanga pacientes para começar, nenhum lutador querendo cometer o primeiro erro. Socos de longa distância sendo desviados das luvas. Canelo com um golpe de direita no corpo. Canelo bloqueia alguns socos e avança com uma combinação. Berlanga acerta um contra-ataque limpo de esquerda. Canelo corta o ringue e acerta Berlanga no canto, o desafiante acerta de volta. Outro jab de Berlanga. Curto de esquerda de Canelo marca e há um breve clinch. Canelo acerta um jab.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9, Canelo.

Rodada 2: Berlanga sondando com o jab, Canelo não lhe dando muito com o que trabalhar. Canelo com um par de golpes fortes no corpo. Berlanga responde com socos diretos, mas Canelo o encurrala novamente. Belo jab de Berlanga. Gancho de esquerda de Canelo. Berlanga reclama que foi na parte de trás da cabeça, mas Dock diz para eles continuarem. Rápido 1-2 de Canelo. O campeão está escorregando e pousando. Direita curta de Berlanga. Canelo pressionando com aquele jab. Berlanga tenta socar para sair do canto, Canelo marcando enquanto circula. Rodada divertida.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 20-18 Canelo.

