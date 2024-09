Canelo Alvarez vs. Edgar Berlanga: O que os números nos dizem

Canelo Alvarez será a atração principal de um card de boxe em Las Vegas pela 18ª vez quando ele colocar seus títulos mundiais super-médios WBC, WBO e WBA em jogo contra Edgar Berlanga na noite de sábado. O card de luta na T-Mobile Arena também inclui Erislandy Lara defendendo seu título médio WBA contra Danny Garcia e uma luta super-médio entre Caleb Plant e Trevor McCumby pelo título interino WBA vago.

Alvarez (61-2-2, 39 KOs) conquistou títulos em quatro divisões, incluindo o campeonato linear no peso médio e super-médio. Alvarez se tornou o campeão indiscutível do super-médio ao derrotar Plant por nocaute técnico no 11º round em novembro de 2021. Ele fez quatro defesas bem-sucedidas antes que a IBF o retirasse do cinturão em julho, quando Alvarez decidiu enfrentar Berlanga em vez do desafiante obrigatório da IBF, William Scull.

“Só quero mostrar a todos que ainda sou o melhor”, disse Alvarez durante a coletiva de imprensa de quarta-feira em Las Vegas. “Ainda amo esse esporte. Quando eu parar de amá-lo, vocês saberão. Amo minha rotina e adoro ir à academia todos os dias.”

Berlanga (22-0, 17 KOs) nunca lutou por um título mundial. Depois de começar sua carreira com 16-0, com todas as suas vitórias ocorrendo no primeiro round, Berlanga marcou apenas uma interrupção em suas últimas seis vitórias.

Berlanga, um grande azarão (+900 por ESPN BET), sabe que precisa fazer algo especial para vencer Alvarez, um dos melhores lutadores do mundo.

“Esta é a oportunidade de uma vida”, disse Berlanga. “Vai ser um tiroteio neste fim de semana. … Vou fazer todo mundo acreditar. Temos Porto Rico contra México e vamos para isso no sábado à noite.”

Vamos dar uma olhada na luta pelo título em números, com dados do ESPN Stats & Information e CompuBox.

Conto da Fita

Canelo Álvarez Edgar Berlanga 34 Idade 27 61-2-2 Registro 22-0 39 KOs 17 5 pés e 7½″ Altura 6 pés e 1 polegada 70½″ polegadas Alcançar 73 polegadas Ortodoxo Posição Ortodoxo Guadalajara, México Local de nascimento Brooklyn, Nova Iorque

-2000: Probabilidades de Alvarez vencer a luta, segundo ESPN BET.

1.582: Total de segundos lutados por Berlanga em suas primeiras 16 lutas como profissional, que terminaram todas no primeiro round, para uma média de 98,9 segundos por luta. O recorde combinado de todos os 16 oponentes no momento de suas lutas foi de 175 vitórias, 67 derrotas e 15 empates.

4: Defesas de título bem-sucedidas de Alvarez como campeão indiscutível dos super-médios. Ele é o único boxeador masculino com quatro defesas de um título indiscutível na era dos quatro cinturões (desde 2007).

Probabilidades de apostas Canelo vs. Berlanga

21: Vitórias de Alvarez em lutas por títulos mundiais; com 21-2-1, ele é o quarto lutador nascido no México com 20 ou mais vitórias em lutas por títulos mundiais. Com uma vitória no sábado, ele quebraria o empate com Marco Antonio Barrera para o terceiro maior número de vitórias em lutas por títulos mundiais por um lutador mexicano (Julio Cesar Chavez, 31; Ricardo “Finito” Lopez, 25).

11: Campeões masculinos indiscutíveis na era moderna dos quatro cinturões. Além de Alvarez, eles são: Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford, Oleksandr Usyk, Teofimo Lopez, Josh Taylor, George Kambosos Jr., Devin Haney, Jermell Charlo e Naoya Inoue.

14.7: Socos desferidos por Alvarez por round em 41 (35,9%, 5º em precisão entre campeões e candidatos ao título).

4.2: Jabs acertados por round por Alvarez em 18,3 (23%).

10.5: Socos poderosos acertados por round por Alvarez em 22,7 (46,3%), o sexto entre campeões e candidatos ao título.

6.6: Socos poderosos por round desferidos em Alvarez por seus oponentes (30,1%).

12.4: Socos desferidos por Berlanga por round, de 37,6 (33%).

7.6: Socos poderosos desferidos por Berlanga por round em 17,8 (42,7%).

5.8: Socos poderosos acertados em Berlanga por round pelos oponentes (29,9%).

Comparação de estatísticas do Canelo vs. Berlanga CompuBox Punch Socos Canelo (últimas 24 lutas) Berlanga (últimas 6 lutas) Média da divisão Média total lançada por rodada 41 37,6 51.1 Média total de aterrissagens por rodada 14.7 12.4 14.8 Percentagem 35,9% 33% 29% Proporção de aterrissagem do corpo 30,5% 21,3% N / D Média de jabs lançados por rodada 18.3 19,8 22.3 Média de golpes acertados por rodada 4.2 4.8 4.3 Percentagem 23% 24,2% 19,3% Potência média lançada por rodada 22,7 17.8 28,8 Potência média atingida por rodada 10,5 7.6 10,5 Percentagem 46,3% 42,7% 36,5%

Embora Berlanga tenha nascido no Brooklyn, Nova York, sua ascendência porto-riquenha faz com que esta luta se junte a outras disputas de título notáveis ​​entre México e Porto Rico.

Lutas notáveis ​​pelo título mundial entre México e Porto Rico Ano lutador mexicano Lutador porto-riquenho Resultado da luta Título na linha 2015 Canelo Álvarez Miguel Cotto Alvarez vence UD12 Peso médio do WBC 1999 Félix Trindade Oscar De La Hoya Trinidad vence MD12 Peso médio IBF/WBC 1992 Júlio César Chávez Héctor Camacho Chávez vence UD12 Peso meio-médio júnior do WBC 1981 Salvador Sanchez Wilfredo Gomez Sanchez vence por TKO8 Peso pena do WBC

Em comparação com a experiência de Alvarez no campeonato, Berlanga lutará por um título mundial pela primeira vez em sua carreira. Será um grande passo à frente na competição para Berlanga, que entra na luta como o número 5 no ranking dos super-médios, de acordo com a ESPN.

Canelo Alvarez vs. desafiante ao título pela primeira vez Ano Adversário Localização Resultado 2024 Edgar Berlanga Arena T-Mobile, Las Vegas ? 2012 Josesito López MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas Venceu por TKO5 2011 Mateus Hatton Honda Center, Anaheim, Califórnia Ganhou por UD

Derrotou um campeão mundial unificado na primeira grande luta pelo título (últimos 30 anos) Ano Adversário Campeão na época Resultado 2021 George Kambosos Jr. Teófimo Lopez SD12 2015 Tyson Fúria Wladimir Klitschko UD12 2007 David Haye Jean-Marc Mormeck TKO7 2007 Kelly Pavlik Jermain Taylor TKO7 2005 Jermain Taylor Bernard Hopkins SD12 2001 Hasim Rahman Lennox Lewis KO5 Berlanga: enfrenta o campeão unificado dos super-médios Canelo Alvarez na primeira luta pelo título principal no sábado

Canelo fará sua oitava defesa de pelo menos um título super-médio. Ele é atualmente um favorito de -2000 para vencer (por ESPN BET), o que empataria com suas segundas menores chances de vencer uma luta pelo título super-médio.

Canelo Alvarez tem as menores chances em lutas pelo título dos super-médios Ano Adversário Chances Resultado da luta 2021 Avni Yildirim -6000 TKO no terceiro round 2023 John Ryder -2000 Decisão unânime 2018 Campo rochoso -1600 TKO no terceiro round 2021 Planta Caleb -1000 TKO no 11º round •Alvarez atualmente é o favorito -2000 contra Berlanga (por ESPN BET)

Nas suas próprias palavras — da conferência de imprensa final de quarta-feira em Las Vegas

Berlanga sobre o que a luta contra Alvarez significa para ele: “Significa tudo estar nessa posição. Eu não deveria estar aqui. Eu tenho sido questionado desde antes de me tornar profissional. Mas eu sabia que estava fadado a acabar nessa posição.

“Eu poderia ser o rosto do boxe porto-riquenho depois da noite de sábado. Eu queria isso há muitos anos e agora é a minha vez de fazer isso.”

Berlanga sobre sua abordagem antes da luta: “Eu sou um artista do nocaute. Todo lutador quer o nocaute. Sabemos que ele é uma lenda e não podemos simplesmente ir para as cercas. Temos que fazer do jeito certo. Nocaute no sexto round, é isso que queremos. Mas estamos prontos para todos os 12 rounds se for preciso.”

Alvarez sobre sua intenção de buscar o KO: “É fácil dizer que você vai me nocautear, mas é muito mais difícil fazer isso. Sábado à noite vai ser muito difícil para ele, com certeza. Eu me preparei para o nocaute. Eu amo a sensação de um nocaute e vou fazer o meu melhor para conseguir isso.

“Eu sempre coloco 100 por cento nas minhas lutas e no treinamento, não importa com quem eu esteja lutando. É a mesma mentalidade em todas as lutas. Esta não é exceção. Eu tive um ótimo training camp e estou pronto.”

Alvarez sobre a luta no fim de semana do Dia da Independência do México: “É uma honra lutar nesta data. O Dia da Independência do México é muito importante para nós. É muito especial e tenho muito orgulho de lutar pelo povo mexicano.

“Os fãs significam tudo para mim e eu os aprecio. Eles me apoiam não importa o que aconteça e sou grato a todos que me apoiaram ao longo da minha carreira.”