Canelo Alvarez vs. Edgar Berlanga resultados ao vivo e análise

Canelo Alvarez colocará seus títulos mundiais dos super-médios do WBC, WBO e WBA em jogo contra Edgar Berlanga no sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Alvarez (61-2-2, 39 KOs) era o campeão indiscutível na categoria até 168 libras antes da IBF tirar seu cinturão em julho, depois que Alvarez decidiu enfrentar Berlanga em vez do desafiante obrigatório número 1 da organização, William Scull.

Alvarez, 34, ganhou títulos em quatro divisões, e ele vem de uma vitória por decisão unânime sobre Jaime Munguia em maio. Desde sua derrota para Dmitry Bivol em maio de 2022 desafiando um título meio-pesado, Alvarez venceu quatro lutas consecutivas, todas por decisões unânimes.

“Esta é uma boa luta para os fãs”, disse Alvarez durante uma coletiva de imprensa em agosto em Nova York para anunciar oficialmente a luta. “Sei que ele virá para trazer tudo, e eu também. É o tipo de luta que eu gosto muito. Mal posso esperar.”

Berlanga (22-0, 17 KOs), classificado em 5º lugar no super-médio pela ESPN, obteve vitórias por KO no primeiro round em suas primeiras 16 lutas profissionais. Desde então, ele obteve apenas um KO em suas últimas seis lutas, um TKO no sexto round de Padraig McCrory em fevereiro. Esta é a primeira luta pelo título para Berlanga, de 27 anos.

“Canelo definitivamente vai tirar o melhor de mim”, disse Berlanga. “Toda vez que eu avanço, eu aprimoro minhas habilidades. Essa luta é sobre inteligência. Temos que garantir que o igualamos lá. É vontade contra vontade. Não estamos correndo. Vamos ficar ali e fazer o que fazemos.”

Fique aqui para saber tudo o que acontece antes da luta, além da cobertura completa de Mike Coppinger com resultados e análises ao vivo na noite de sábado.