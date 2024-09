Canelo Alvarez vs. Edgar Berlanga vídeo completo da luta destaques

Assista Canelo Alvarez vs. Edgar Berlanga vídeo completo dos destaques da luta do confronto principal no sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

Canelo vs. Berlanga aconteceu em 14 de setembro na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada. Canelo Alvarez (62-2-2) e Edgar Berlanga (22-1) se enfrentaram no evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na DAZN e PPV.com.

Rodada 1: Canelo e Berlanga pacientes para começar, nenhum lutador querendo cometer o primeiro erro. Socos de longa distância sendo desviados das luvas. Canelo com um golpe de direita no corpo. Canelo bloqueia alguns socos e avança com uma combinação. Berlanga acerta um contra-ataque limpo de esquerda. Canelo corta o ringue e acerta Berlanga no canto, o desafiante acerta de volta. Outro jab de Berlanga. Curto de esquerda de Canelo marca e há um breve clinch. Canelo acerta um jab.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9, Canelo.

Rodada 2: Berlanga sondando com o jab, Canelo não lhe dando muito com o que trabalhar. Canelo com um par de golpes fortes no corpo. Berlanga responde com socos diretos, mas Canelo o encurrala novamente. Belo jab de Berlanga. Gancho de esquerda de Canelo. Berlanga reclama que foi na parte de trás da cabeça, mas Dock diz para eles continuarem. Rápido 1-2 de Canelo. O campeão está escorregando e pousando. Direita curta de Berlanga. Canelo pressionando com aquele jab. Berlanga tenta socar para sair do canto, Canelo marcando enquanto circula. Rodada divertida.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 20-18 Canelo.

Rodada 3: Canelo de volta ao ataque. Ele está acertando enquanto persegue Berlanga, embora Berlanga esteja revidando. Um gancho de esquerda do nada coloca Berlanga de costas. Ele é rápido para responder à contagem, mas ele se recuperou? Canelo pressionando a vantagem, ele acerta um grande uppercut por dentro, depois outro de direita. Berlanga pendurado forte. Canelo de direita no corpo. Ele está em cima de Berlanga. O desafiante sobrevive ao round, mas esse foi um grande round para Canelo.

O MMA Fighting pontuou o round 10-8, Canelo. No geral, 30-26 Canelo.

Rodada 4: Canelo deixa o jab voar livremente, ele marca e segue com um golpe no corpo. Berlanga continua com seu jab enquanto é encurralado no canto novamente. Outra combinação de jab-corpo de Canelo. Canelo tem um direito forte. Ele não está mostrando muito respeito por Berlanga. Canelo com uma direita enquanto Berlanga relaxa contra as cordas. Berlanga tenta dar um golpe de direita, mas não consegue passar pelas defesas de Canelo.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 40-35 Canelo.

Rodada 5: Canelo assume o centro do ringue. Ele está contente em deixar os jabs de Berlanga baterem inofensivamente em suas luvas. Canelo acerta um jab e um gancho de esquerda. Dock tem que intervir enquanto os lutadores se amarram e começam a dar golpes no corpo enquanto lutam. Uma direita de Canelo no corpo. Berlanga sendo despedaçado enquanto ele fica no bolso com Canelo. Grande corte no corpo por Canelo, Berlanga o acerta com um 1-2. Canelo não dá espaço para Berlanga respirar. Jab limpo de Canelo.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 50-44 Canelo.

Rodada 6: Canelo derruba Berlanga sem esforço algum, sem nem mesmo dar um soco. Bom uppercut por dentro de Berlanga. Ainda assim, Canelo avança. Berlanga encurralado, mas ativo. Canelo aplicando aquele jab na cara dele. Outra direita no corpo de Canelo. Gancho de direita marca para Berlanga. Canelo com uma combinação de uppercut-body shot. Gancho de esquerda acerta Berlanga. Canelo leva a ação de volta para o canto. Jab acerta para o campeão, que está lançando um shutout até agora.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 60-53 Canelo.

Rodada 7: Berlanga agressivo com seu jab. Ele dá um golpe de esquerda no corpo. Jab de direita no rosto de Berlanga. Dock tem que intervir para avisar Canelo após um golpe baixo óbvio. Canelo dá um gancho de esquerda no corpo. Berlanga acerta um 1-2. Belos jabs de Canelo. Ele conecta com um golpe de esquerda. Alguns jabs de Berlanga passam. Momento estranho quando Berlanga atinge o tatame com força após um deslize selvagem. Risada envergonhada dele enquanto se levanta.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 70-62 Canelo.

Rodada 8: Berlanga acerta Canelo com uma direita. Canelo de volta ao trabalho corporal. Gancho de esquerda de Canelo POR POUCO erra o rosto de Berlanga. Berlanga com um 1-2, mas ele recebe duas esquerdas fortes no corpo por seus problemas. Outra esquerda no corpo de Canelo. Gancho de direita para Canelo, Berlanga com um par de contra-ataques sólidos. Dock pede uma pausa na ação para avisar Berlanga sobre uma cabeçada, mas Canelo conecta com um soco forte antes que o árbitro os separe. Uppercut de direita de Canelo no reset. Uma direita de Canelo passa. Ele está acertando golpes no corpo à vontade.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 80-71 Canelo.

Rodada 9: Canelo usando a mão direita para contornar a defesa de Berlanga. Grande direita de Canelo. Um 1-2 conecta limpo para Canelo. Berlanga precisa acordar aqui. Rabbit punch de Berlanga e Dock pausa a ação, mas sem dedução de pontos. Canelo permanece solto enquanto ele derruba Berlanga. Parece que ele está realmente brincando um pouco. Berlanga dispara alguns jabs para endireitar Canelo, mas isso só prolonga o ataque de Canelo. Berlanga simplesmente não consegue parar de ser encurralado. Canelo acerta uma combinação para encerrar o round.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 90-80 Canelo.

Rodada 10: Voltamos para o canto. Deja vu. Canelo acerta Berlanga com um uppercut. Berlanga vai para o corpo e então dispara um 1-2 para cima. Boa esquerda curta de Berlanga. Canelo acerta o corpo de Berlanga. O campeão conectando com praticamente qualquer coisa que ele queira. Uppercut de direita de Canelo. Três socos diretos de Canelo, Berlanga não oferecendo muito aqui. Berlanga falando besteira, não sei por quê. Canelo continua a desmantelá-lo. Canelo abaixa suas defesas ao som do clapper de 10 segundos e Berlanga realmente consegue acertá-lo. Momento estranho.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 100-89 Canelo.

Rodada 11: Canelo sai rápido. Eles estão brigando. Canelo lutando como se quisesse finalizar, Berlanga lutando como se ainda achasse que pode conseguir. Gancho de esquerda machuca Berlanga, mas segundos depois ele está de volta. Gancho de esquerda no corpo, Berlanga reclama e Canelo parece reconhecer que foi um pouco baixo. De volta ao canto, Canelo vai caçar cabeças, Berlanga desvia para fora dali. Canelo acerta Berlanga com um jab. Eles trocam socos quando o round chega ao fim.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 110-98 Canelo.

Rodada 12: Canelo reúne a multidão para começar o round final. Ele mantém a pressão e soca um Berlanga corajoso. Cada jab de Canelo parece estar passando. Mão direita acerta Berlanga. Direto direto no corpo por Canelo. A defesa definitivamente se tornou secundária para ambos os caras. Canelo soltando as mãos. Berlanga apenas engolindo socos sem se importar. Berlanga avança para encerrar a luta e Canelo o encontra para colocar um fim em uma briga divertida — embora desequilibrada.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Canelo. No geral, 120-107 Canelo.