Canelo de olho na revanche contra Bivol, mas Crawford também defende seu caso

LAS VEGAS — Canelo Alvarez acertou um de seus ganchos de esquerda patenteados no queixo de Edgar Berlanga no terceiro round, quando o grande azarão caiu no chão no sábado.

Berlanga bateu as luvas em frustração e se recompôs. Ele então começou a bombear seu jab de fora, evitando a mão direita que fez seu nome em primeiro lugar.

Berlanga conseguiu uma vitória moral, talvez, ao chegar ao sino final. Para Canelo, é a quarta luta consecutiva em que ele derrubou seu oponente, mas se contentou com uma vitória por decisão.

De qualquer forma, Alvarez (62-2-2, 39 KOs) não pareceu incomodado por não ter marcado um KO desde novembro de 2021.

“Agora, o que eles vão dizer?”, disse Alvarez, 34, durante sua entrevista pós-luta. “Eu luto com lutadores mais jovens. Eles dizem que eu luto com lutadores mais velhos. Eles sempre falam. … Minha experiência, meu talento, meu trabalho duro, minha inteligência, tudo junto [makes me the best].”

O que eles podem dizer: Canelo era um favorito de -1600 e depois de uma série de vitórias sobre boxeadores que decididamente não estão em seu nível desde sua derrota para Dmitry Bivol em maio de 2022, ele precisa de um desafio. Felizmente, há opções para curar o que aflige a maior estrela do boxe. Um desses lutadores que espera conseguir a tarefa é Terence Crawford, que estava ao lado do ringue.

Crawford comparou sua busca para subir de posição para uma chance em Canelo à luta de Marvin Hagler-Robert Duran de 1983 (Duran subiu de 154 libras). “Exceto que o cara menor vence essa luta”, Crawford disse à ESPN na quinta-feira.

A próxima luta de Canelo pode ser uma partida gritante de suas últimas quatro, onde ele era amplamente favorito para vencer. Pode ser um retorno ao nível de elite da competição, sua luta mais difícil desde que foi derrotado por Bivol. A possível tarefa para o retorno esperado de Alvarez no fim de semana do Cinco de Mayo do ano que vem? Uma revanche contra Bivol, se tudo correr conforme o planejado.

Bivol derrotou Canelo em uma defesa de título dos meio-pesados, apesar das margens apertadas nos cartões de pontuação (115-113 três vezes). E se Bivol puder derrotar Artur Beterbiev em uma luta cara ou coroa muito aguardada pelo campeonato indiscutível dos meio-pesados ​​em 12 de outubro em Riad, Arábia Saudita, Alvarez disse à ESPN na quarta-feira que está interessado em uma revanche.

Alvarez está motivado, ele disse, para se vingar do único homem que o derrotou além de Floyd Mayweather ao longo de suas 66 lutas profissionais. O ícone mexicano também está entusiasmado com a ideia de se tornar o campeão indiscutível em uma segunda categoria de peso.

O campeão meio-pesado Dmitry Bivol, à esquerda, derrotou Canelo Alvarez por decisão unânime em maio de 2022. Etienne Laurent/EPA-EFE

“Nada estava certo naquela luta para mim [vs. Bivol]disse Alvarez. Canelo lidou com uma lesão no pulso esquerdo e depois passou por uma cirurgia após sua vitória em setembro de 2022 em seu terceiro encontro com Gennadiy Golovkin.

Com sua mão de chumbo cirurgicamente reparada, Canelo conseguiu um knockdown em suas três lutas subsequentes (John Ryder, Jermell Charlo e Jaime Munguia) antes de conseguir um knockdown de Berlanga no sábado. Todos os quatro oponentes, no entanto, tiveram pouca chance de vencer Canelo, mas se Canelo lutar contra Bivol novamente, ele se encontrará em território raro como o azarão.

“Acho que essa luta eu não deveria perder, mas é o que é”, disse Alvarez. Ele acrescentou que está motivado pela oportunidade de lutar contra Bivol “estar lá 100 por cento”. Claro, Bivol primeiro precisa derrotar Beterbiev, o único campeão do boxe com uma taxa de 100% de KO; Bivol é um favorito de -125, por ESPN BET.

“Ele tem essa habilidade de [beat Beterbiev]”, disse Canelo, acrescentando que só está interessado em Bivol se ele vencer, não em Beterbiev. “… Beterbiev é um lutador forte, ele é um bom lutador também, e vai ser uma luta difícil.”

Há outro obstáculo, no entanto. Alvarez expressou interesse em uma revanche de Bivol após sua vitória em maio de 2023 sobre Ryder, mas apenas em 175 libras (onde o primeiro encontro ocorreu). Bivol insistiu em uma luta de volta em 168 libras pelo campeonato indiscutível dos super-médios de Alvarez.

Isso pode representar um ponto de discórdia novamente, embora Alvarez represente o maior pagamento disponível para Bivol, assim como Canelo representa para qualquer oponente em potencial.

“Preciso de motivação”, disse Bivol, o boxeador número 4 da ESPN, peso por peso, à ESPN no verão passado. “E lutar contra ele, não é uma luta fácil. E eu já o venci em 175. Por que eu deveria lutar com ele de novo? Bem, vamos tentar o cinturão dele, mas ele não quer essa luta [at 168] e eu não me importo.

“É claro que ele sente dentro dele que venceu aquela luta. Mas nós somos atletas. Nós sempre poderíamos encontrar desculpas e sempre poderíamos encontrar razões pelas quais isso aconteceu. Toda vez que termino minha luta, penso sobre, oh, eu poderia lutar melhor, mas não lutei porque isso e isso porque senti dor na perna ou tomei um café da manhã ruim ou outra coisa.”

Alvarez encontrou razões para negar uma luta com o desafiante de longa data e de socos volumosos David Benavidez, que há muito tempo faz lobby por uma luta com Canelo. Benavidez finalmente subiu para 175 libras em junho e não foi impressionante em uma vitória sobre Oleksandr Gvozdyk, embora Benavidez tenha lidado com um ligamento da mão rompido.

Canelo continua sem demonstrar interesse em se reunir com Benavidez.

“Ele está lutando em sua categoria de peso, 175, e não parece que sempre [looks] porque é diferente quando você está lutando na sua categoria de peso”, disse Alvarez.

Terence Crawford, à direita, derrotou Israil Madrimov por decisão unânime em agosto para ganhar o título dos médios-júnior da WBA e o título interino dos médios-júnior da WBO. Mark Robinson/Boxe de Sala de Fósforos

A outra opção atraente para Canelo é Crawford, o boxeador número 2 libra por libra da ESPN. O ex-campeão indiscutível dos meio-médios fez sua estreia nas 154 libras com uma vitória por decisão sobre Ismail Madrimov no mês passado, mas ele estava longe de ser dominante contra um boxeador amplamente subestimado que reinou como campeão dos médios júnior.

Crawford, de 37 anos, continua fazendo campanha por uma chance contra Canelo no limite de peso de 168 libras, embora ele permaneça duas classes de peso (ou 14 libras) abaixo de Alvarez. Embora haja muitas dúvidas sobre a capacidade de Crawford de competir com a vantagem de tamanho de Canelo, não há dúvidas sobre o talento de Crawford nem sobre a viabilidade comercial do evento.

Uma luta entre Canelo e Crawford é sem dúvida a maior do boxe abaixo dos pesos pesados, e é uma luta que Crawford busca além do imenso pagamento que isso representaria.

“Sinto que é uma luta de legado e sinto que é uma luta que eu realmente posso vencer”, disse Crawford. “Sempre fui um cara menor. Em todas as categorias de peso em que competi, todos sempre diziam que eu era muito pequeno para esse cara, muito pequeno para aquele cara, e sempre fui bem-sucedido na luta. Ser maior não vence lutas. Então, minhas habilidades pagam as contas e minhas habilidades me trouxeram até aqui.

“Acho que isso diria ao [who is the] O cara número 1… na era pós-Mayweather, que é o rei dos reis.”

Crawford ainda não chegou tão perto de perder, embora Madrimov tenha lhe dado sua luta mais difícil. Ele cortou as categorias de peso após vencer seu primeiro campeonato no peso leve, tornando-se campeão indiscutível no peso médio júnior e no peso médio. E, como Crawford aponta, ele é mais alto que Canelo com um alcance maior (½ polegada de altura e 3½ de alcance).

Ainda assim, Canelo é muito maior do que a estatura com o poder de soco para corresponder. Dez das últimas 13 lutas de Canelo foram disputadas em 168 libras — duas em 175 e uma em 160. A última vez que Canelo competiu em 154 libras? Setembro de 2016.

“Se eu o vencer, ninguém vai dizer: ‘Oh, ele venceu Crawford porque [Canelo’s] um bom lutador”, disse Canelo. “Ele é [a] libra por libra, ótimo também, mas ele é menor. Você vai começar a ver ‘mas ele é pequeno e isso’. Mas se o dinheiro estiver certo, por que não, neste momento da minha carreira.”

Canelo está se referindo ao seu legado que já está garantido como um dos maiores de todos os tempos e o rosto de longa data do esporte. Ele ganha mais de $ 35 milhões toda vez que pisa nas cordas, e não há mais nada para ele provar.

Ele ainda tem fome de competir e treinar duro, no entanto, e em algum momento em breve, ele certamente vai querer se desafiar. Isso significa que uma luta com Bivol ou Crawford é a próxima.

“Eu já luto com os melhores lá fora e ainda estou fazendo coisas boas”, disse Canelo. “Eu sou o melhor do mundo.”