Canelo vs. Crawford: Suposta data da esperada luta revelada. O Sheik convenceu o campeão mexicano?

Saul ‘Canelo’ Álvarez derrotado recentemente Edgar Berlanga por uma decisão clara e unânime de manter todos os seus títulos mundiais dos super-médios e declarou que ficaria descansando pelo resto do ano.

Mas o fato do guadalajarense estar ‘em pausa’ no final do ano não significa que as informações ao seu redor sejam tranquilas, principalmente com seu possível próximo adversário.

Canelo Alvarez pede US$ 150 milhões por luta com Terence Crawford

Pedidos de Terence Crawford e Alalshikh turcoo promotor do xeque por trás da luta ‘desejada’, lançou desafios a Canelo Alvarez, o mais recente na noite da vitória do mexicano sobre Berlanga.

“Crawford é a maior luta do boxe. Estamos prontos. Temos que nos preparar para isso”, disse The Bud em um vídeo na noite da luta do tapatío.

Por sua parte Caneloque em entrevistas anteriores disse que lutaria com Crawford por US$ 150 milhões, confirmou que, após sua pausa, retornaria em maio de 2025.

“Agora vou descansar, não tenho nada em mente. Depois vou falar com Eddy (Reynoso), Al Haymon e Luis (deCubas Jr.) para ver o que vem, mas não há nada que possamos dizer agora… veremos o que vem em maio”, disse o mexicano na entrevista coletiva após a luta com Berlanga.

Canelo vs Crawford relatado em 3 de maio

Circulam agora informações de que Saulo Álvarez é muito provável que aceite a luta contra Crawford em maio, de acordo com o jornalista Sean Zittel no Porter Way Podcast.

“Para esclarecer: compartilhei coisas que reuni/ouvi durante a semana de luta passada de pessoas próximas às informações que eu tenho. Não ouvi dizer que está confirmado… é por isso que eu disse ‘uma possibilidade muito legítima’, mas nada sobre a luta ser confirmada”, ele compartilhou no X.